Forhåndsstemmene viser knapt flertall for dele opp Kinn kommune

Opptellingen av forhåndsstemmene viser et knapt flertall for oppdeling av «Norges rareste kommune».

35 prosent av de stemmeberettigede har forhåndsstemt.

Nå nettopp

(Bergens Tidende) Valglokalene i den rådgivende folkeavstemningen stengte klokken 19 torsdag, og da ble resultatet av forhåndstemmene offentliggjort.

Det viser at et knapt flertall på 51,68 prosent har stemt for oppdeling. 46,77 prosent har stemt for at kommunen Kinn skal eksistere videre.