Knapt flertall for å beholde Kinn kommune

Den rådgivende folkeavstemningen viser et knapt flertall mot oppdeling av «Norges rareste kommune».

35 prosent av de stemmeberettigede har forhåndsstemt.

1. sep. 2022 19:07 Sist oppdatert 16 minutter siden

(Bergens Tidende) Den rådgivende folkeavstemningen viser et knapt flertall for at Kinn kommune ikke skal splittes.

49,14 prosent stemte for at Kinn skal forbli én kommune. 48,52 prosent stemte for deling, og 2,34 prosent stemte blankt.