Slik skulle motorveien se ut for naboene. Men i gigantkontrakten Veivesenet inngikk for å bygge den, var alt droppet.

Veivesenet skulle bygge sykkelvei og miljøpark over motorveien. Men i kontrakten de nylig skrev med utbyggeren, har de droppet alt – uten å si fra til Bærum kommune.

Slik skulle lokket over E18 på Strand se ut. Så endret Statens vegvesen på tegningene og valgte en entreprenør med helt andre tegninger.

28.05.2023 15:19

E18 ut av Oslo mot Asker er et av Statens vegvesens store prestisjeprosjekter. Men veien er truet. Prisen på 63 milliarder kroner for de tre etappene den består av, kan bli for dyrt for regjeringen.

Denne uken kom Veivesenet med en gladnyhet: Skanska skal få kontrakten for å bygge strekningen mellom Fornebu og Strand i Bærum. Kontrakten er verdt 4,6 milliarder kroner. Men det var noe som manglet i Statens vegvesens plan for veien.

På Strand var det planlagt et lokk over motorveien. Der skulle det legges opp til sykkelvei, fortau og grøntområde. Overbygget var omtalt som miljølokk og skulle skjerme naboene for støy og eksos. Men i Veivesenets planer var plutselig Strandlokket til 400 millioner kroner helt vekk. Igjen står fire felt med åpen motorvei.

Problemet? Kommunen fikk ikke vite det. Nå kritiseres Veivesenet for å forsøke å omgå demokratiet for å få presset gjennom byggingen av veien.