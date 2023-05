Oslo får besøk av gigantiske USS Gerald R. Ford

333 meter lang. 76 meter høy. Snart seiler kjempen opp Oslofjorden.

USS Gerald Ford ved Halifax i oktober i fjor. Nå er skipet på sitt første fullstendige oppdrag og på vei til Oslo.

22.05.2023 19:32 Oppdatert 22.05.2023 19:43

USS Gerald R. Ford er verdens største krigsskip. Det er også den nyeste stoltheten til det amerikanske sjøforsvaret.

Vanligvis holder skipet til på marinebasen i Norfolk i Virginia. Men 2. mai la det ut på sitt første fullstendige oppdrag, ifølge det militære nyhetsstedet Navy Times. På ferden over Atlanterhavet blir det blant annet eskortert av jagerne USS Ramage, USS McFaul og USS Thomas Hudner.

Kursen er satt til Norskehavet og Nordsjøen, samt Europa og Afrika, har DN tidligere omtalt.

Men nå vet vi mer nøyaktig hvor skipet har tenkt seg: Til Oslo.

Torsdag skal skipets to atomreaktorer føre det opp Oslofjorden.

Oslo-besøket skjer et drøyt halvår etter at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) besøkte skipet.

– Her har vi sett noe av det som er kjernen i Norges trygghet, sa Støre til Aftenposten da.

Fakta USS Gerald R. Ford USS Gerald R. Ford er oppkalt etter USAs 38. president. Det er det første skipet i Gerald Ford-klassen. Etter planen skal klassen bestå av ytterligere ni skip. Byggingen startet i 2005. I 2017 ble det levert til det amerikanske sjøforsvaret. I årene siden har det blitt utrustet med det ypperste av teknologiske nyvinninger – som for eksempel elektromagnetiske katapulter som hjelper fly med å ta av. Men dette har også bidratt til at skipets ferdigstilling ble kraftig forsinket. Skipet er drevet av to atomreaktorer. Disse driver de fire propellene som gir skipet fremdrift. Skipet er 333 meter langt og 78 meter høyt. Det veier over 100.000 tonn og har en topphastighet på over 30 knop. Det la ut på sin første tok i oktober 2022. Det første fullstendige oppdraget startet 2. mai 2023. Kilde: Store Norske Leksikon, NTB Vis mer

Avskrekkende overfor Russland

Dette er USS Gerald R. Fords første fullstendige tokt, etter at det var på en prøvetur i fjor høst. At Norge og Oslo er første reisemål er «betydningsfullt», mener Ståle Ulriksen. Han er høyskolelektor ved Sjøkrigsskolen.

– Det er en markering av solidaritet i Nato og en del av avskrekkingen overfor Russland, sier Ulriksen, som legger til at det demonstrerer amerikansk makt i Nordatlanteren.

– Sett fra russisk ståsted så er dette ganske truende. De vil nok oppleve det litt slitsomt.

Les også Midt i et hektisk program landet Støre på verdens største krigsskip. «Kjernen i Norges trygghet.»

USS Gerald R. Ford er del av USAs 2. flåte. Den har ansvar for den amerikanske østkysten og det nordlige Atlanterhavet.

Det kan blant annet bære over 70 kampfly. Det er langt mer enn hele Norges planlagte flåte på 52 F-35-jagerfly.

Skipet er også utrustet med det ypperste av ny teknologi.

– Det bærer jo med seg avanserte jagerfly, fly med radarer, masse helikoptre og flere tusen personell. Skipet har en formidabel slagkraft, sier Ulriksen.

Problemer med å få teknologien til å fungere førte imidlertid til årevis med forsinkelser, ifølge Business Insider. Skipet ble også langt dyrere enn planlagt.

Sjelden sjanse

Det er ikke hverdagskost at et svært amerikansk hangarskip kommer til Norge. Hangarskipet USS Harry Truman deltok i Nato-øvelsen Trident Juncture utenfor norskekysten i 2018. Før det har ingen lignende skip vært i Norge siden starten av 1990-tallet, ifølge Ulriksen.

USS Gerald R. Fords besøk er dermed en sjelden anledning for amerikanerne å få erfaring fra norske farvann.

– Hvis skipet skal kunne forsterke Norge eller fungere her i krig, så må det ha vært her før. Det må lære om både klimaet og de andre utfordringene som finnes her, understreker Ulriksen.

De siste årene har Oslo imidlertid fått besøk av flere hangarskip. Flaggskipet i den britiske marinen HMS Queen Elizabeth tok turen i november i fjor.