Ville ikke avsløre beredskapsnivået. Men det ble lagt ut på regjeringens nettside.

Hvilket beredskapsnivå skal Norge gå til nå? Statsråden ville ikke svare. Men fasiten ble lagt ut på regjeringens nettside.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) under regjeringens pressekonferanse mandag.

31. okt. 2022 22:06 Sist oppdatert nå nettopp

Alvoret lå tungt over statsministeren, forsvarsministeren og forsvarssjefen på mandagens pressekonferanse. Regjeringen vil heve beredskapen i Norge, kunne de fortelle.

Det ble forklart at krigen i Ukraina gjør at Forsvaret går over i «en ny fase». Men hva betyr det? Hvilket beredskapsnivå har vi i dag, og hvilket vil vi gå til i morgen? Det ville ikke forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) svare på.