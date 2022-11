Birgittes foreldre motsetter seg ikke at fetteren frifinnes

– Stempelet som drapsmann har naturligvis vært en ekstrem belastning for min klient. Både emosjonelt og økonomisk, sier fetterens forsvarer advokat Arvid Sjødin.

Etter 24 års kamp ligger alt til rette for at fetteren endelig blir kvitt stempelet som drapsmann. I 1998 ble han frifunnet for drapet på sitt søskenbarn. Likevel ble han dømt til å betale erstatning.

(Stavanger Aftenblad): – Min klient er glad for at dette snart er over. Saken har vært helt forferdelig for ham. I praksis har den sivilrettslige dommen gjort at han har vært utestengt fra Norge, sier fetterens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til Aftenbladet.

I 24 år har fetteren vært stemplet som drapsmann. Den sivilrettslige dommen, som Norge har fått sterk kritikk for, ble avsagt i Gulating lagmannsrett i 1998.