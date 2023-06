Hafslund varsler storsatsing på ladestasjoner for elektrisk tungtransport

Skal bygge ti ladestasjoner for tungtransport langs E6, E18 og E39 innen 2025.

Den 12. juni ble landets første offentlige ladestasjon for el-lastebiler åpnet. Nå lanseres det mange flere.

27.06.2023 19:37

Aftenposten var for bare noen uker siden med på avdukningen av Norges første offentlige ladestasjon for tungtransport. Nå går Hafslund ut med at de skal bygge ti ladestasjoner for tungtransport innen 2025.

– Vi ønsker på sikt å få et landsdekkende nett med ladestasjoner for tunge kjøretøy. Den første stasjonen blir på Alnabru, men vi skal prioritere å bygge stasjoner langs E6, E18 og E39 i første omgang, sier Victoria Lervik, hun er direktør for grønne byer og teknologi i Hafslund Vekst.

Det er allerede elleve slike ladestasjoner under bygging, alle på Østlandet. Det betyr at man nesten dobler antall planlagte ladestasjoner for tungtransport i Norge.

Hafslund sier de vil prioritere å bygge så store stasjoner at sjåførene kan være sikre på at de får plass. Hafslund eies i sin helhet av Oslo kommune.

Flere tiltak

Å få lastebiler over på strøm eller biogass er et av de tiltakene som kan kutte norske utslipp aller mest frem mot 2030. Det slår Miljødirektoratet fast i en fersk rapport. Tungtransport står for utslipp av nesten 3 millioner tonn CO₂ i året, som er litt over 6 prosent av Norges totale utslipp.

Norge har vært svært gode til å lage ladestasjoner til personbiler, men henger etter når det gjelder ladeinfrastruktur på lastebiler. Nå skjer det to ting som kan sette fart på sakene også i Norge:

Statens vegvesen har nettopp levert en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøyer langs riksveinettet. Enova har varslet at de vil lansere en støtteordning for bygging av ladestasjoner til tunge kjøretøyer i løpet av sommeren.

– God økonomi

Rask etablering av ladeinfrastruktur er avgjørende for at elektrifiseringstiltakene kan utløses, skriver Miljødirektoratet i sin rapport. Lervik i Hafslund sier de ser investeringsviljen hos transportørene for å kjøpe el-lastebiler er der, men at utviklingen har stagnert noe i det siste.

– Infrastruktur er det som kanskje oppleves som den største begrensningen, sier Lervik.

Hafslund bygger ladestasjonene sammen med Obligio i et selskap med navn «Fastcharge». Hun sier de nå også ser at det er kommersielt forsvarlig for dem å gjøre investeringen med ladestasjoner. For markedet for el-lastebiler er i sterk utvikling: I 2022 ble det solgt 364 elektriske lastebiler mot 64 i 2021. Nesten 10 prosent av lastebilene som er solgt i år, er elektriske.

Det er foreløpig Volvo som eier markedet på el-lastebiler, men Scania har en modell på vei ut. De har en rekkevidde på henholdsvis 30 og 35 mil på langkjøring, men rekkevidden blir vesentlig redusert ved småkjøring.

Disse lastebilene er fortsatt svært kostbare selv om man får Enova-støtte for å kjøpe dem. I tillegg har lastebileierne vært bekymret for fremtidsverdien av dagens trekkvogner på strøm når utviklingen går så fort. De fleste nye lastebiler som går i Norge, selges ut av landet etter fem år – hovedsakelig til Øst-Europa og Afrika. Dette kan være tungsolgt hvis bilene går på strøm og ladenettet er mindre utbygd enn i Norge.

De som kjører langtransport, har også vært bekymret for at man må bruke store deler av den tillate kjøretiden på å lade trekkvognen.