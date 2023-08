Gutter som røyker i tenårene, kan påvirke egne barns helse

Røyking kan påvirke helsen til neste generasjon i slekten. Nå viser ny forskning at dette også gjelder for tenåringsgutter, og ikke bare for gravide kvinner.

Det er ikke bare gravide kvinner som kan påvirke barnas helse. Også gutter som røyker tidlig i tenårene kan påvirke egne barns sårbarhet for sykdom. Vis mer

Publisert: 31.08.2023 05:30

Kortversjonen En internasjonal studie tyder på at gutters røykevaner i tenårene kan påvirke helsen til deres egne barn. Barn av menn som begynte å røyke før de fylte 15 år, ser ut til å være mer sårbare.

Røyking kan endre gen-reguleringsmekanismer. Røyking i puberteten, en periode da kroppen er særlig sårbar, er antatt å kunne påvirke utviklingen av sædceller.

Resultatene publiseres i det vitenskapelige tidsskriftet Clinical Epigenetics i dag. Forskere fra universitetene i Bergen og i Southampton står bak studien. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Unge gutter som røyker mer eller mindre i puberteten, kan påvirke helsen til sine egne barn, viser en ny studie som publiseres i dag.

Forskerne i Bergen har undersøkt fedre og barn i nordiske land. Felles for fedrene: De begynte å røyke før de var 15 år gamle. Noen av barna deres ser ut til å være mer utsatt for å utvikle astma/allergi.