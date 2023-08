Lokal Ap-topp siktet for seksuell omgang med mindreårig gutt

Politikeren ble pågrepet og løslatt dagen etter.





Publisert: 27.08.2023 21:52

BERGENS TIDENDE: En Ap-topp i en kommune på Vestlandet har trukket seg fra alle verv, skriver Bergens Tidende.

Torsdag denne uken ble han pågrepet av politiet. Dagen etter ble han løslatt.

– Det ble vurdert at det ikke var nødvendig å varetektsfengsle ham, sier politiadvokat Mads Eirik Lærum.

Han opplyser at politikeren er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Det er én fornærmet person i saken.

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Det var VG som først omtalte saken.

– Traff fornærmede på datingside

Politikerens forsvarer, Odd Arild Helland, sier til BT at politikeren møtte den fornærmede gutten på en datingsside med 18 års aldersgrense. Ifølge forsvareren la han derfor til grunn at gutten var over 18 år.

– Da han fant ut av det ble det avsluttet med en gang, men da var skaden allerede skjedd, sier forsvareren.

Forsvareren sier at politikeren har lagt alle kortene på bordet i politiavhør.

– Han er veldig opptatt av å gjøre belastningen for fornærmede minst mulig.

– Har mistet alt

Forsvareren sier at politikeren har det svært vanskelig.

– Han har mistet alt. Jobben og politikken som han har brukt mye tid på. Han har gjort alt han kan for å begrense skaden, men han vet at dette er belastende for partiet og hans partikolleger kort tid før valget, sier forsvareren.

Politikeren har trukket seg fra alle verv, men står fremdeles på partiets valgliste.

– Han har trukket seg, men kan ikke fjernes fra listene, sier forsvareren.

Den siktede Ap-politikeren har hatt en sentral rolle som politiker i kommunen.

Siren Elise Finnvik er bistandsadvokat for fornærmede.

– Jeg kan bekrefte at saken dreier seg om seksuell omgang med en mindreårig person. Utover det har jeg ingen kommentar, sier hun til BT.