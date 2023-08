Sikkerhetspsykiatrien er under press. Anbefaler umiddelbare tiltak.

Om noen år kan antallet dømte til psykiatrisk behandling være mer en tredoblet.

En seng ved avdeling for psykisk helsevern ved Lovisenberg sykehus i Oslo. Vis mer

Publisert: 24.08.2023 18:23

Antall døgnplasser i psykiatrien i Norge er dramatisk redusert de siste 20 årene.

Samtidig blir flere syke. Langt flere alvorlig syke får behandling etter at de til slutt har begått alvorlig voldslovbrudd. De blir dømt til tvungent psykisk helsevern. Stadig flere dømte har fylt opp døgnplassene i psykiatrien.

Og den dramatiske utviklingen vil fortsette, ifølge utkastet til en ny rapport fra helseforetakene. De har utarbeidet en ny plan for sikkerhetspsykiatrien i Norge.

De nye prognosene viser at antallet dømte til tvungent psykisk helsevern kan bli mer enn tredoblet. Fra rundt 350 på dom i dag til rundt 1150 i 2035.

Det er hvor lenge pasienter forblir innlagt som avgjør hvor mange som vil være på dom samtidig. Ved raskere utskrivning vil antallet være lavere – men det vil fortsatt være omtrent dobbelt så mange som i dag.

Uansett er konklusjonen fra helseforetakene klar:

«Konsekvensene av de siste 20 års utvikling har medført at det psykiske helsevernet er under høyt press, og kapasiteten og tjenestetilbudet er ikke harmonisert og justert med befolkningsøkning og pasientgrunnlag. Det er derfor behov for umiddelbare tiltak».

For å klare å ta unna økningen er det behov for en rask oppbygging av psykiatrien, inkludert flere døgnplasser.

Voldsom utvikling

Utviklingen i antall dømte satte fart etter en lovendring. Flere ble dømt til behandling fremfor fengsel.

Konsekvensene skapte hodebry for sikkerhetspsykiatrien. De siste par årene har Aftenposten belyst flere utfordringer ved sikkerhetspsykiatrien i Norge.

I august i fjor sa lederen for den rettspsykiatriske kommisjon til Aftenposten at det er «ganske vilt» at kommuner ikke ville ta imot utfordrende pasienter.

Nå foreslår helseforetakene rehabiliteringsavdelinger og overgangsboliger for å bedre overgangene. Det foreslås også bedre rutiner og samarbeid.

I mai i fjor slo Helsetilsynet alarm i Aftenposten. De mente det var et tidsspørsmål før mennesker som allerede var dømt til helsevern ville begå ny voldskriminalitet, etter minst to slike hendelser.

Nå foreslås det bedring av rutiner og kompetanse rundt risiko og oppfølging av pasienter.

Foreslår sikkerhetsboliger for syke med voldsrisiko

Sikkerhetspsykiatrien tar seg ikke bare av mennesker som har begått vold og som er dømt. Syke uten dom kan ha en voldsrisiko. Og også her har det vært utfordringer – og også her foreslås tiltak.

I mars fortalte en far om at datteren ikke hadde noe sted å bo utenfor sykehus med høyt sikkerhetsnivå.

Nå foreslår helseforetakene at det opprettes egne sikkerhetsboliger for de få pasientene det er snakk om.

Pårørende bør også høres i større grad når risikoplaner skal utarbeides og pasienter flyttes mellom nivåer – spesielt når de skal ut i kommunene.