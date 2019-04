Kom uskadet fra stort skred i Lyngen

– Store ressurser er sendt til stedet, blant annet tre helikoptre og frivillige med lavinehunder, skrev politiet på Twitter.

Første melding om skredet kom klokka 13.18 onsdag. En halv time senere meldte politiet at politiets lavinehunder søkte i skredet.

– Situasjonen er at det var et turfølge på tre, der en tysk turist utløste og ble tatt av et skred. Han ble berget ut av de andre i turfølget. Mannen er gravd fram og er i ok form, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til Nordlys.

Tre helikoptre, herunder ambulansehelikopteret fra Tromsø og redningshelikopteret fra Banak, deltok i aksjonen.

Skredet er 500 meter bredt og gikk over en turtrasé. Aksjonen ble avblåst i 14-tiden.

Snøskredvarslingen melder om betydelig fare de fleste stedene i fylket. Politiet har følgende melding til dem som ønsker seg til fjells de kommende dagene: Vær varsom, og ta en nøye vurdering av rasfaren for det aktuelle området.

Til sammen ti personer har omkommet i snøskred i Norge hittil denne vinteren. Dette er det høyeste antallet siden vinteren 2010/2011, viser en oversikt fra Norges Geotekniske Institutt.