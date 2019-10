Elg med skrantesyke påvist i Selbu

Mattilsynet antar at elgkua hadde en atypisk variant av sykdommen, som er ansett ikke å smitte. Videre tester skal avklare hvilken type skrantesyke elgen hadde.

– Vi forventer å finne noen slike tilfeller i året. Sånn sett er ikke dette dramatisk, selv om det selvsagt er spesielt at vi nå har det tredje tilfellet i Selbu, sier seksjonssjef for dyrehelse Anne Marie Jahr i Mattilsynet i en pressemelding på Hjortevilt.no.

Det felte dyret blir nå levert til Veterinærinstituttet for ytterligere prøvetaking. Jegeren som felte elgen, er varslet.

Det finnes to varianter av skrantesyke, en smittsom variant og en variant som det antas at ikke er smittsom. For tre år siden ble de første tilfellene av den dødelige og smittsomme varianten funnet på villrein i Nordfjella i Norge.

Atypisk skrantesyke er tidligere funnet på fem elger – tre i Selbu, en i Lierne og en i Flesberg, i tillegg til en hjort i Gjemnes.