(Adressavisen):– I 1998 sendte jeg et brev til Trond Giske om at jeg ville følge ham helt fram til han kanskje ble statsminister. Det brevet fikk jeg aldri svar på. Så sendte jeg en sms i etterkant av metoo-saken og fikk etterhvert svar i fjor sommer. Så møtte jeg Trond Giske og Haddy Njie, og siden har jeg hatt god tilgang og full kreativ frihet. Så nå henger jeg med på alt, forteller Bustnes til Adresseavisen.

Til tross for at prosjektet er holdt under radaren, har det vært tegn på at filmproduksjonen er i gang.