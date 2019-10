18-åring spiste sin egen hest – fikk drapstrusler

Truslene har hopet seg opp siden Pia Olden fra Bjugn i forrige uke la ut et bilde av maten på Facebook. Måltiden er hennes tidligere hest, Drifting Speed.

Ifølge NRK har hun mottatt drapstrusler på norsk, russisk, fransk og spansk.

– Det er mulig at jeg er blitt verdens mest hatede 18-åring. Mange skriver at jeg er psykopat, at de håper jeg ikke får barn og at jeg bør fratas retten til å ha dyr, sier Olden.

Kvinnen sier imidlertid at hesten hadde uhelbredelig skade som gjorde at den måtte avlives. 18-åringens måltid ble omtalt av både britiske Daily Mail og amerikanske New York Post.

– I avisene høres jeg ut som en kaldblodig morder, som plutselig en dag ble sulten og gikk i stallen og drepte hesten min, sier Olden.

Forsker Annechen Bahr Bugge sier at mennesker over tid har utviklet et forhold til hesten som gjør at vi oppfatter den som uspiselig. Likevel mener hun at 18-åringen fra Bjugn er nytenkende.

– Vi er blitt mer opptatt av et bærekraftig kosthold, og sett i det lyset er jo Olden sin handling flott. Hun valgte å la hesten bli til mat heller enn å la den råtne og bli til søppel.