Mann siktet for drapsforsøk på politimann

Frem til nylig var 32-åringen siktet for forsøk på grov kroppsskade, men tidligere denne måneden ble siktelsen utvidet til å gjelde drapsforsøk, skriver TV 2.

Hendelsen skjedde tredje juledag i fjor hvor 32-åringen tilfeldigvis møtte på en politipatrulje i bil i Hamar sentrum. 32-åringen har forklart at han var sint da han gikk bort til politibilen.

Da vinduet ble sveivet ned på passasjersiden, gikk mannen til angrep med saks på politimannen som satt i bilen. Ifølge TV 2 var angrepet rettet mot politimannens hode og hals, men traff ikke. I stedet ble hånden hans truffet.

Politimannen fikk lettere skader og ble behandlet på sykehus.

– Han nekter for at dette var et drapsforsøk. Derfor er fengslingskjennelsen også anket, sier mannens forsvarer Ove Herman Frang til kanalen.

Fredag ble 32-åringen varetektsfengslet i fire nye uker.