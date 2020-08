Politiet: Elever planla angrep mot medelever og ansatte på skole i Møre og Romsdal

Politiet har de siste par ukene avdekket at to gutter i 13-14-årsalderen la planer om et voldelig angrep på medelever og ansatte ved en skole i Møre og Romsdal.

NTB

Nå nettopp

– Vi kan fastslå at situasjonen nå er helt avklart slik at alle kan kjenne seg trygge, sier politiinspektør Oddbjørn Solheim i Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

Han forteller at planene var delt på en chat på nettet, og at de ble oppdaget som et resultat av et internasjonalt politisamarbeid som allerede er etablert.

De to guttene, som er under kriminell lavalder, har blitt avhørt. De har avvist at planene var reelle og har sagt at det hele var lek fra deres side.

– Politiet behandler likevel denne saken med største alvor, sier Solheim.

På grunn av at guttene er under den kriminelle lavalder, så er saken henlagt. Foreldre og elever på den aktuelle skolen vil få informasjon om saken når skolen starter kommende uke.