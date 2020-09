Slik fikk PwC betalt for å planlegge arbeidet de senere skulle få statlig kontrakt på

Nye dokumenter viser at konsulentselskapet PwC fikk betalt for å planlegge arbeid de senere skulle konkurrere om å utføre. Dette styrker inntrykket av at Direktoratet for e-helse har brutt regelverket, mener ekspert på anskaffelsesreglene.

Nå nettopp

Aftenposten har tidligere dokumentert hvordan en av PwCs deleiere gjennom flere år fikk opptre som statens representant i utredningen av Akson-prosjektet, som skal knytte Helse-Norge sammen gjennom en felles journal- og samhandlingsløsning.

I denne perioden har Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet betalt 84 millioner kroner for konsulenttjenester knyttet til utredningene partneren selv har vært sentral i.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn