Bertheussen kartla familien til regissøren bak teaterstykket

Gransking av nettloggen på Laila Bertheussens private PC og andre digitale enheter, viser at Bertheussen over lang tid viste interesse for teaterregissør Pia Maria Roll og hennes familie.

Her bærer politiet ut Laila Bertheussens PC under ransakingen av Bertheussen og Tor Mikkel Waras bolig 14. mars i fjor. Nettloggen på Bertheussens PCs viser at hun gjennomførte mange googlesøk og nedlastinger knyttet til teaterregissør Pia Maria Roll og hennes familie. Dan P. Neegaard

Nå nettopp

Rettssaken mot tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer (Frp), Laila Bertheussen, starter tirsdag 8. september i Oslo tingrett.

Hun er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom hærverk, brannstiftelse og trusler mot sin egen samboer samt to andre Frp-politikere: stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Bertheussen nekter for å stå bak truslene og hærverket.

Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket.

Ways of Seeing hadde premiere på Black Box Teater 21. november 2018 og hadde som ambisjon, ifølge teaterets nettside, å «kartlegge nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn». I fremføringen ble det vist bilder av boligen til samboerparet på Røa i Oslo, men også boligene til Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg, ekteparet Tybring-Gjedde, Resett-redaktør Helge Lurås og andre.

Som en video publisert i Aftenposten tidligere denne uken viste, dukket Bertheussen opp på Black Box Teater 26. november 2018 og filmet skuespillerne på scenen. Hun filmet også publikum i salen.

Bertheussen dukket også opp på flere arrangementer (debatter, seminar og foredrag) der teaterstykket var tema og der Pia Maria Roll og personene bak teaterstykket var til stede.

19. desember 2019 anmeldte Bertheussen teaterstykket til politiet for krenkelse av privatlivets fred.

14. mars 2019 ble Bertheussen pågrepet og samboerparets bolig ransaket. Politiet brukte store deler av dagen til å tømme huset for dokumenter og digitale enheter, deriblant Bertheussens PC.

Det politiet fant da de noen uker senere fikk fingransket og analyserte nettrafikken på Bertheussens digitale enheter – en PC, en Ipad og smarttelefon – styrket politiets beslutningsgrunnlag for siktelsen og pågripelsen 14. mars, får Aftenposten opplyst fra politikilder.

Googlet Rolls barn og venner av barna

Ifølge politiet viste kartleggingen av Bertheussens surfehistorie, google-historikk og funn av nedlastinger blant annet følgende:

Flere googlesøk på Pia Maria Roll og hennes to barn.

Nedlasting av artikkel i Dagsavisen der Rolls eldste datter, og hennes venner, var avbildet og intervjuet i forbindelse med en tur i en akebakke.

Googlesøk på venninner av datteren som var navngitt i Dagsavisen-artikkelen.

I en lukket Facebook-gruppe postet Bertheussen dødsannonsen til Rolls mann som døde sommeren 2018.

I den samme gruppen la Bertheussen også ut informasjon om Rolls formue og inntekt flere år tilbake, sammenblandet med informasjon om mulig verdi på Rolls hus.

Pia Maria Roll er regissør for teaterstykket og har hatt ansvaret for manus og produksjon.

Det første hærverket mot daværende justisminister Tor Mikkel Waras bopel fant sted natt til 6. desember 2018. Da ble det sprayet «RASISIT» på flere av ytterveggene, mens «Rasist» ble risset inn på bilens høyre bakskjerm. Ifølge tiltalen skal Waras samboer, Laila Bertheussen, selv stå bak hærverket. Cornelius Poppe / NTB scanpix

John Chr. Elden, som representerer Bertheussen, skriver i en e-post at han ikke kan kommentere «konkrete påstander om søk».

«Men jeg kan uten videre bekrefte at personene bak Black Box har vært siktet av Oslo politidistrikt for sjikane ved sin opptreden mot Bertheussen som følge av hennes anmeldelse. I forbindelse med straffesaken mot Black Box-medarbeiderne, foretok hun nøye undersøkelser, herunder på internett, slik man bør gjøre før man inngir seriøse anmeldelser.»

Bertheussen anmeldte teaterstykket for å ha krenket privatlivets fred 19. desember 2018.

Googlesøkene fant sted fra desember til februar, i den perioden de flesteparten av trusselepisodene og hærverket finner sted.

Etter det Aftenposten forstår, vil Bertheussens nettaktivitet bli lagt frem og dokumentert i retten som en del av indisiekjeden politiet har forøkt å bygge mot Bertheussen som nekter straffskyld i saken.

Når man bruker en nettleser til å surfe på internett, lagres det informasjon i en såkalt nettlogg som hvilke nettsider man har besøkt, hva man har lastet ned, lagrede passord og så videre.