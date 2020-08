Leteaksjonen i Oslofjorden avsluttes – båtfører i god behold

Hovedredningssentralen igangsatte «et større søk» i fjorden ved Filtvet på Hurumlandet lørdag morgen. Nå er Båtføreren funnet i god behold.

22. aug. 2020

– Vi fikk melding om en båt som kom drivende og slo i land sør for Hurumlandet, sier redningsleder Steinar Vatne hos Hovedredningssentralen Sør-Norge til Aftenposten lørdag morgen.

Da sa hovedredningssentralen at de fryktet at noen hadde forulykket. Nær halvannen time etter meldingen opplyste Oslo politidistrikt at båtføreren er funnet i god behold, melder NTB.

Både redningshelikopter, nødetatene og flere redningsskøyter deltar i søket. Funnet ble meldt klokken 09.30, melder Hovedredningssentralen i Sør-Norge på Twitter.

Vatne sier at det ikke er tegn til påkjørsel eller skade på båten. HRS har jobbet sammen med politiet for å finne ut hva som har skjedd.

– Vi sendte først ut en redningsskøyte for å sjekke det opp. Våre undersøkelser indikerte at vi muligens hadde en båt som manglet fører, sier Vatne.

Saken oppdateres.

