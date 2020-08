Kronprinsesse Mette-Marit fyller 47 år

I ro og mak skal kronprinsesse Mette-Marit feire fødselsdagen sin onsdag, uten offisielle oppdrag.

Kronprinsesse Mette-Marit har tilbrakt mye av årets ferie på Dvergsøya utenfor Kristiansand. Onsdag fyller hun 47 år. Lise Åserud / NTB scanpix

– Dagen feires privat, svarer assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gj. Gjeruldsen, på NTBs spørsmål om planene for dagen.

Det er heller ikke rom for så mye annet med de rådende smitteverntiltakene, og dessuten faller årets bursdag for Mette-Marit midt i uka, med skole dagen etter for barna.

Som for de fleste andre i Norge er dette året blitt preget av koronasituasjonen for kronprinsfamilien, med hjemmeskole, karanteneperiode og ferier i Norge.

Kronprinsessen hadde allerede redusert arbeidsmengden etter at hun for snart to år siden fikk konstatert en kronisk lungesykdom, en uvanlig variant av fibrose i lungene, ifølge hennes lege. Den medfører at hun også er i en av risikogruppene for covid-19 og følgelig må være ekstra forsiktig.

Hun har imidlertid vært aktiv på sosiale medier og postet innlegg med private bilder fra familiens aktiviteter i koronatiden. Da kronprins Haakon fylte år for en knapp måned, siden la kronprinsessen ut en video med bilder av ham på Instagram – så gjenstår det å se om det dukker opp noe tilsvarende på hennes dag.

