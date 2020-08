Forbud mot alle sosiale sammenkomster: – Ukontrollerbar smittespredning i Indre Østfold

Kommuneoverlegen i Indre Østfold slår fast at man nå har en ukontrollerbar smittespredning. Kommunen stenger alle barnehager og SFO neste uke.

Nesten 250 koronatester blir nå gjennomført i Indre Østfold kommune hver dag. Hans O. Torgersen

9. aug. 2020 18:14 Sist oppdatert 10 minutter siden

Kommunen tar i bruk de strengeste tiltakene man har hjemmel til. Det innebærer blant annet et forbud mot alle former for sosiale sammenkomster i privat regi. Forbudet innebærer all form for sosial samvær og besøk mellom familie og venner.

– Vi ber om en dugnad i én uke fra absolutt alle i vår kommune, sier kommuneoverlege Jan Børre Johansen på en pressekonferanse i Askim søndag kveld.

Han slår fast at smittespredningen er kraftig og ute av kontroll. Nesten halvparten av de koronasmittede i Norge lørdag hører hjemme i Indre Østfold kommune.

– Vi vil nå raskt kunne se en situasjon der noen i risikogruppene blir smittet. Det vil raskt kunne dreie seg om liv og død, sier Johansen.

Fakta Fakta om de nye koronatiltakene som Indre Østfold kommune kunngjorde søndag kveld. De fleste tiltakene gjelder fra og med søndag kveld klokken 22. * Alle SFO og barnehager holdes stengt i uke 33. * Alle sammenkomster i privat regi blir forbudt ut uke 33. * Alle arrangementer i august avlyses. * Sykehjemmene i kommunen stenges for besøk til og med lørdag 22. august. * Det innføres bruk av munnbind for ansatte på sykehjemmene under hele vakten, og ikke kun i pasientrelaterte situasjoner. * Biblioteket, svømmehaller, idrettshaller og øvingssteder holdes stengt ut august. * Idretts- og fotballbaner holdes stengt ut uke 33. Alle treninger avlyses, og det er ikke tillatt å oppholde seg på banen. * Badeplasser, idretts- og aktivitetsparker holdes stengt ut uke 33. Det samme gjelder alle serveringssteder og treningssentre. Vis mer

Hans O. Torgersen

– Indre Østfold kommune tar nå i verk de aller sterkeste tiltakene vi har. Tiltakene understreker alvoret i situasjonen, sier ordfører Saxe Frøshaug.

– Det er en kritisk situasjon, sier ordføreren.

De siste dagene er til sammen 59 smittet i kommunen.

Lørdag ble det bekreftet 48 nye smittede i hele Norge. 22 av dem i Indre Østfold kommune, som har 45.000 innbyggere.