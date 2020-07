Slik svarer den polske ambassaden i Norge på stemmeseddel-problemene før presidentvalget

Etter at polske velgere i Norge fortalte at de ikke hadde fått stemmesedler til valget, eller hadde fått dem for sent, skriver den polske ambassaden at de har overholdt alle frister i stemmelovgivningen.

Den fulle postkassen med stemmesedler utenfor den polske ambassaden er velgernes, som har levert stemmesedlene der, ansvar, mener ambassaden. Monica Strømdahl

– Falske påstander i Aftenpostens artikkel, skriver den polske ambassaden i Norge i en post på sin Facebook-side onsdag ettermiddag.

Mandag vant sittende president Andrzej Duda knepent det polske presidentvalget. Han har bakgrunn fra regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS).

Tirsdag skrev Aftenposten at mange polakker i Norge sier de ikke fikk stemmesedler til presidentvalget i tide. Ettersom det polske presidentvalget har vært et korrespondansevalg har alle stemmer blitt levert i posten, også i Polen. Polakker i Norge måtte registrere seg via nettet og fikk stemmeseddel tilsendt i posten.

– Valget er viktig for Polens fremtid. Det var to kandidater med ulike profiler. Derfor er det synd at jeg og mange andre ikke har fått stemme, sa Agata Sawicka som har vært bosatt i Norge i 5 år.

I innlegget på Facebook svarer ambassaden på kritikken i saken. De har også svart i en e-post til Aftenposten.

– Ambassaden har overholdt alle tidsfrister

Ambassaden mener at utførelsen av det polske valget i Norge er gjort i henhold til polske valglover og til beslutninger som er fattet av den polske valgkomiteen og det polske utenriksdepartementet.

– Ambassaden har overholdt alle tidsfrister som er pålagt etter stemmelovgivningen, skriver de i innlegget, og legger til at stemmesedlene skal være sendt fra ambassaden til polakker bosatt i Norge 2. juli, flere dager før 6. juli, da de ifølge lovgivningen måtte være sendt.

Dette på tross av at antallet stemmesedler som skulle sendes ut i andre runde av valget var høyere enn i første, skriver ambassaden.

Mener stemmesedler kunne vært levert innenfor åpningstiden

Aftenposten møtte polske Agata Sawicka utenfor den polske ambassaden i Oslo, og fikk der se en usikret postkasse som var full av konvolutter med stemmesedler.

Vi stilte ambassaden dette spørsmålet:

– Lørdag og søndag kunne velgere levere sine stemmesedler i ambassadens postkasse. Denne var åpen og ble ikke overvåket, slik at hvem som helst kunne ha tatt med seg innholdet. Hvorfor ble den ikke sikret bedre?

Ambassaden forklarer at stemmesedlene i postkassen er fra velgere som ikke har fått levert dem i valgurnen på ambassaden. Disse skulle ifølge ambassaden vært levert i valgurnen innenfor ambassadens åpningstider, mellom 08.00 og 17.00 hver dag fra fredag 3. juli til fredag 10. juli.

– Dette ansvaret ligger hos velgerne som i stedet for å levere stemmesedlene i valgurnen på ambassaden for eksempel den påfølgende dagen, la dem i postkassen, skriver ambassaden.

De skriver videre at postkassen jevnlig ble sjekket, og at eventuelle stemmekonvolutter ble hentet inn sammen med ordinær post, og levert sammen med de øvrige stemmesedlene.

– Vi er derfor uenige i påstanden i spørsmålet, særlig ettersom ambassadens postkasse ikke kan regnes som valgurne, skriver de.

Ambassaden informerer om at valgobservatører fra alle fire valgkomiteer var til stede for å observere stemmetellingen. De skriver også at de har fått hjelp av Posten i Norge for å håndtere en utfordrende korrespondansesituasjon med stemmeavgivningen.

En rapport fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (Osse) bekrefter at det har vært en lang rekke klager på problemer tilknyttet gjennomføringen av valget utenfor Polen.

Sittende president Andrzej Duda vant knepent over sin motkandidat Rafal Trzaskowski. Czarek Sokolowski / AP

Fikk hjelp av Posten

– Posten åpnet for å få levert alle brev adressert til ambassaden lørdag 11. juli, for å unngå at stemmesedlene ble levert etter valgdagen. Vi er svært takknemlige for at Posten, som ikke normalt leverer i helgen, valgte å gjøre det, skriver ambassaden.

De informerer videre om at det skal ha vært tekniske problemer med postsorteringen torsdag 2. juli, og at alle stemmesedlene dermed ikke ble levert ut til velgerne i Norge denne dagen. I tillegg skal det ha vært problemer med leveringen til enkelte velgere i Oslo og Viken.

Mottok 35 stemmesedler dagen etter valget

Mandag 13. juli, første postleveringsdag etter at fristen for å postlegge stemmesedlene for å få levert dem til opptelling gikk ut, skriver den polske ambassaden at de bare fikk tilsendt 35 stemmesedler.

– Ut fra mengden stemmesedler og valgmateriell som ble sendt ut, er dette en minimal mengde sedler, skriver den polske ambassaden i Oslo i en e-post til Aftenposten.

I tillegg skal de ha mottatt 476 konvolutter i retur. Disse kunne ikke leveres på grunn av feil i adressene fra registreringsprosessen, fra dem som skulle motta stemmesedlene og avgi stemme, skriver ambassaden.

