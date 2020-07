Norsk Gjenvinning Industri nekter å betale forurensingsbot

Politiet mener 330.000 liter forurenset avløpsvann ble sluppet i sjøen ved Mongstad fra Norsk Gjenvinning Industri. Selskapet tar saken til retten.

Det var på industriområdet Mongstad at forurensingen skjedde. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

NTB

Politiet har ilagt selskapet, som i dag heter IBKA, en bot på 1 million kroner, skriver Bergens Tidende.

Ifølge siktelsen skjedde utslippet i tre omganger i perioden august 2013 til juni 2014. Miljødirektoratet anmeldte saken etter at utslippene ble oppdaget i september 2014. Ifølge politiet har utslippet skjedd ved et uhell, men de har likevel ilagt Norsk Gjenvinning Industri bot ettersom utslipp skjedde flere ganger uten at det ble fanget opp og håndtert. I tillegg ble ikke utslippene varslet til myndighetene med en gang.

– Norsk Gjenvinning Industri, nå IBKA Norge, bestrider forelegget. Selskapet har erkjent og tatt ansvar for de tre utslippene som skjedde i 2013 og 2014. Det var uheldig og ikke tilsiktet, men i dette tilfellet mener vi likevel at det ikke er grunnlag for straffereaksjon, skriver kommunikasjonsansvarlig Ingrid Bjørdal i IBKA.