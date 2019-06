19-åring dømt til seks års fengsel for drapsforsøk

Nedre Telemark tingrett skriver i dommen at saken er svært alvorlig og at knivstikkingen lett kunne fått et tragisk utfall, skriver Varden.

«Fornærmede var redd han skulle dø og har i ettertid vært sterkt preget av hendelsen. Han har hatt problemer med å sove og frykter hva som kan skje med ham og familien når tiltalte løslates», skriver tingrettsdommeren i domsslutningen.

19-åringen, som i retten nektet straffskyld og avviste at han hadde stukket noen, ble dømt til seks års fengsel for knivstikkingen, som er karakterisert som et forsettlig drapsforsøk. Han må også betale den fornærmede 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Knivstikkingen skjedde i Bamble i Telemark i fjor hjemme hos en felles venn av 19-åringen og den jevnaldrende som ble stukket ned.

De to hadde allerede kranglet flere dager i forveien om jakken, og i leiligheten oppsto det etter hvert en slåsskamp mellom de to tenåringene. Under basketaket ble fornærmede stukket med en kjøkkenkniv i ryggen, ifølge dommen.