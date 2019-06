(Bergens Tidende): Når et F-35 tar av fra Ørland i Trøndelag for å løse et oppdrag, strømmer det datainformasjon fra flyet – ikke bare til bakkepersonell i Norge, men til USA og de andre landene som har kjøpt flytypen.

Det kan være detaljer fra oppdraget kampflyet er på, som når og hvor det har fløyet og hvilket utstyr som er tatt i bruk.