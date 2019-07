Kvinne fløyet bort i luftambulanse etter bilulykke i Telemark

Politiet meldte om ulykken klokken 8.

Det var to personer i bilen, som kjørte ut av veibanen rundt én kilometer fra Haukeliseter Fjellstue.

– Det skal dreie seg om en rullestolbil, der det skal være to personer, men ingen er fastklemte, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

Passasjeren kom fra hendelsen med lettere skader. Den skadde sjåførens skadeomfang er foreløpig ukjent.

Ved 10-tiden meldte politiet at ulykkesstedet er ryddet og at veien er åpnet igjen for trafikk.