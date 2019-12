Marianne Hagen sier at blant dem som traff ham var det en veldig unison oppfatning av hans usedvanlig sterke personlige egenskaper.

- Jeg har gjennom årene møtt mange som har hatt sterke og ulike meninger om Ari. Dette siste døgnet har vi tydelig sett at blant dem som møtte Ari og kjente ham, var det også sterke oppfatninger, men disse er ikke sprikende: Vi opplevde alle en Ari som var veldig spesiell, varm og engasjert, sier Marianne Hagen.

- Ari utmerket seg i møter med alle typer mennesker i alle mulige situasjoner. Han viste genuin interesse, han lyttet, han hørte etter på ordentlig. Og han husket møtene og folks historier. Han kunne for eksempel følge opp med spørsmål og kommentarer til en samtale som lå flere år tilbake i tid, sier Hagen.

- Jeg er veldig glad i ham. Det ble jeg allerede fra første gangen jeg traff ham, sier Hagen.

Hun skrev følgende i sin offentlige Facebook–profil da hun fikk vite om Behns bortgang.

«Kjære Ari. Hvis du hadde visst hvor mange som gråter i kveld, ville det kanskje blitt annerledes. Jeg var veldig glad i deg. Du var et helt usedvanlig menneske. Du virkelig så alle du møtte. Og du lyttet. Og du husket. For det vil jeg alltid huske deg».

Kåre Conradi: - Dette er bare forferdelig vondt

Skuespiller Kåre Conradi (47) minnes sin gode venn Ari Behn som et nydelig menneske og er i sorg over at han nå er død. Conradi var Behns forlover da han giftet seg med prinsesse Märtha Louise i 2002. Han er også fadder til Behn og prinsessens eldste datter.

– Dette er bare forferdelig vondt. Ari har alltid vært en av mine aller næreste, sier Conradi til VG og legger til:

– Hans godhet, hjertevarme, ømhet og forståelse for andre mennesker er bare noen av hans enormt mange gode egenskaper. Ari var så ufattelig generøs og åpen mot alle. Han var et nydelig menneske som Lene og jeg for alltid vil være så utrolig glad i. All vår kjærlighet går til barna og familien, som vi håper får ro i denne tunge tiden hvor man trenger å være sammen.

Heimly: Jeg har mistet min beste venn og blodsbror

Per Heimly skriver på Facebook: Jeg er i bunnløs sorg over å ha mistet min beste venn og blodsbror Ari Behn idag. Jeg er knust og ber om ro for å fordøye denne ufattelige tragedien som har rammet oss alle.

-Jeg elsket Ari og han vil for alltid være ved min side.

Svenske venner i sorg

Det norske og svenske kongehuset står hverandre nær. I en uttalelse til Aftenposten skriver kronprinsesse Victoria og hennes mann prins Daniel:

– Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden om Ari Behns bortgang. Vi kommer til å minnes Ari som det varme, hjertelige og spirituelle mennesket han var. Det var et privilegium å få bli kjent med Ari. Våre tanker går til hans døtre og familie.

Den svenske skuespilleren Mikael Persbrandt skriver på sin Instagram-profil:

RIP. Kjære, kjære venn, vi stilte ut sammen i Trondheim i oktober. Du bar et lys i deg, en urgammel glød, en sjelden varme, nå har jeg forstått at mørket tok deg, det gjør meg så vondt. Jeg ber for deg, jeg ber for dine barn og din familie. Fred være med deg, bror. ♥️

– Et konsentrert menneske

Forfatter Vidar Kvalshaug og Ari Behn ble venner på 90-tallet. Ari Behn er fadder for Kvalshaugs mellomste sønn.

– Vi var mye sammen, på utelivstokt, i Moss, på jakt på Nordvestlandet, på Colin Archer. Vennskapet vårt var av og på. Han kunne være veldig av, trekke seg tilbake i lange perioder for å arbeide og deale med andre ting, og så kunne han være veldig på igjen. Han kunne ha tre timer lange samtaler mens han satt og kjørte bil et sted, uten å tenke på at samtalepartneren kanskje ikke hadde tre timer å gi.

Nå har Kvalshaug tent telysholderen som han fikk etter bryllupsfesten i Stiftsgården i Trondheim. Den har monogrammet til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn. Han beskriver Behn som et «konsentrert menneske».

– Han hadde en ambisjon, og han turde å si det. Han var dyktig til å beskytte skrivetiden sin, og han fikk et liv som krevde mange andre ting. Det falt ham naturlig, han var slik fra før. Det var ikke helt vanlig blant forfattere å mene slikt og uttale det så klart og tydelig.

– Et menneske man ble svært glad i

Trond Giske var fadder for prinsesse Märtha Louises og Ari Behns første datter, Maud Angelica Behn. Han skriver på Facebook:

– Jeg skulle ønske hele Norge hadde fått muligheten til å bli kjent med det gode mennesket du var. Jeg skulle ønske du selv forsto hvor god du var. All kjærlighet og varme til de som har mistet en pappa, en sønn, en bror, en onkel, en venn. Takk for tiden vi fikk med deg, Ari, og takk for alt du ga oss.

Ari Behn utga bøker på Kolon. Forlegger Bjørn Aagenæs skriver i en pressemelding at han var en svært spesiell person med en egen varme.

– Han fikk alle omkring seg til å føle seg sett, verdsatt og ikke minst husket. Jeg tror jeg kan si at han husket alle han hadde møtt. Han var et menneske man ble svært glad i.

Statsministeren: «Ikke sitt alene. Ta vare på hverandre»

Statsminister Erna Solberg uttrykker sin dypeste medfølelse med Ari Behns familie og etterlatte skriver på sin FB-vegg:

«Tre barn har mistet sin pappa. Mange har mistet en venn. Jeg vil få uttrykke min dypeste medfølelse med Ari Behns familie og etterlatte i anledning hans tragiske bortgang. Mine tanker går til alle som var glad i ham.

Trenger du hjelp? Ring en venn, et familiemedlem eller Mental helses hjelpetlf: 116 123.

Ikke sitt alene. Ta vare på hverandre».

Ap-leder Jonas Gahr Støre skriver på sin FB-vegg at han tok nyheten om Behns bortgang tungt.

– Denne mørkeste delen av året er også tid for nærhetens sårbarhet. Den smerten som følger ved hans bortgang, treffer mange. Særlig går tankene til barna og den nærmeste familien, skriver Støre.

