– Du bar et lys i deg, skriver Mikael Persbrandt.

Per Heimly skriver på Facebook: Jeg er i bunnløs sorg over å ha mistet min beste venn og blodsbror Ari Behn idag. Jeg er knust og ber om ro for å fordøye denne ufattelige tragedien som har rammet oss alle.

Jeg elsket Ari og han vil for alltid være ved min side.

Den svenske skuespilleren Mikael Persbrandt skriver på sin Instagram-profil:

RIP. Kjære, kjære venn, vi stilte ut sammen i Trondheim i oktober. Du bar et lys i deg, en urgammel glød, en sjelden varme, nå har jeg forstått at mørket tok deg, det gjør meg så vondt. Jeg ber for deg, jeg ber for dine barn og din familie. Fred være med deg, bror. ♥️

Kong Harald og dronning Sonja meddelte dette på kongehusets nettsider:

Det er med stor sorg Dronningen og jeg har mottatt budskapet om Ari Behns bortgang. Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham. Vi er takknemlige for at vi fikk lære ham å kjenne. Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa – og har dyp medfølelse med hans foreldre og søsken, som nå har mistet sin kjære sønn og bror. Vi ber om at Aris nærmeste familie får ro i denne vonde tiden.

Kronprinsparet kom samtidig med følgende uttalelse:

For oss var Ari en god venn, et kjært familiemedlem og en fantastisk onkel, som vi delte mange av livets små og store øyeblikk med. Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om hans bortgang. Vi var alle veldig glad i Ari. Tankene våre går spesielt til Maud, Leah, Emma, prinsesse Märtha Louise og Aris nærmeste familie.