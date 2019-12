Det ble en rørende, jordnær og folkelig avskjed med Ari Behn i Moss. Det var ikke kjendisen eller kunstneren folkemengden hadde møtt opp for, men mossingen og bysbarnet, og hans familie her i byen.

Mange hundre mennesker deltok i fakkeltoget. De gikk stille og verdig gjennom byens gater, mange bar også på blomster.

Christina Pletten

Tunge minner

– Jeg har selv hatt en søster som tok livet av seg, sa Lars Espen Smith, som tente lys utenfor Moss kirke med sønnene Oscar og Marvin.

– Jeg tenker at dette også var et fakkeltog for henne.

For mange har Ari Behns selvmord brakt opp igjen følelser knyttet til et familiemedlem som har valgt å ta sitt eget liv.

– Det har vært tungt, men det er fint å komme her i dag og se at folk bryr seg, sa Smith.

Han satt på kne foran lysene og blomstene og forsøkte å forklare sønnene sine hvorfor det var viktig for dem å delta i markering.

– Det er mye skam og tabu knyttet til selvmord. Jeg vil at sønnene mine skal vite at mange bryr seg, og at det er viktig å snakke åpent om sånne ting, også om tanten deres som har gått bort.

– Ari Behn har betydd utrolig mye for Moss. Han har også betydd mye for kulturlivet her i byen. Det er mye bedre enn det folk tror, sa Svein Andreassen.

Han hadde møtt opp i fakkeltoget sammen med sin kone Marianne Torsteinson og datteren Mathilde for å rette oppmerksomheten mot psykisk helse.

– Moss er ikke så stor at ikke alle kjenner noen i Ari Behns familie eller omgangskrets, sa Marianne Torsteinsson.

Ari Behn ble født i Århus i Danmark, men familien flyttet til Moss da han var seks år gammel.

Initiativ på Facebook

«Hva med å få til ett fakkeltog for å hedre Ari og vise hvor mye han har betydd for alle som kjente han?» Dette initiativet tok en tidligere klassekamerat av Behn, Heidi Bøhaugen Sjøstrøm, på Facebook annen juledag. Hun ønsket også å sette et søkelys på mental helse.

– Han turte å vise at menn er sårbare de også. At man ikke trenger å skjule seg bak en tøff fasade, men vise følelser og si ifra om at man ikke har det så greit til tider, uttalte hun til Moss Avis da hun ble intervjuet om initiativet.

Fakkeltoget startet klokken 17.00 og gikk gjennom Moss sentrum. Etter en halvtimes vandring var folk på vei inn i kirken til en minnehøytid.

– I dag er det godt å kunne kjenne på fellesskapet. Det er en hel by nå som ønsker å vise medfølelse med Aris familie og nærmeste, sa ordfører Hanne Tollerud i kirken.

Se Ari Behns liv i bilder: Ari Behns liv var preget av at han giftet seg inn i kongefamilien. Men han var også et aktivt kulturmenneske, ikke bare som forfatter. Han skrev teater, jobbet med design og malte.

Ble 47 år gammel

Kunstner og forfatter Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag, 47 år gammel. Han giftet seg med prinsesse Märtha Louise i 2002. De fikk tre døtre før de ble separert i 2016 og skilt i 2017.

Kongen og dronningen, kronprinsparet og en rekke kjente og ukjente nordmenn har etter Behns død gått ut og fortalt hvor mye han har betydd for dem. Mange har tent et lys for den tidligere kunstneren på Slottsplassen.

Via Behns mangeårige manager Geir Håkonsund formidlet Behns familie en takk tidligere i romjulen.

– Familien har bedt meg videreformidle at de er enormt takknemlige for den overveldende støtten og alle kondolanser de har fått i denne tøffe tiden. Det varmer å se at Ari har betydd så mye for så mange, uttalte Håkonsund.