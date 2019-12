Statsminister Erna Solberg: «Ikke sitt alene. Ta vare på hverandre»

Det skriver statsministeren på sin FB-vegg etter nyheten om Ari Behns bortgang. Han tok sitt eget liv 1. juledag, 47 år gammel.

«Tre barn har mistet sin pappa. Mange har mistet en venn. Jeg vil få uttrykke min dypeste medfølelse med Ari Behns familie og etterlatte i anledning hans tragiske bortgang. Mine tanker går til alle som var glad i ham.»

Deretter avslutter hun FB-meldingen med følgende:

«Trenger du hjelp? Ring en venn, et familiemedlem eller Mental helses hjelpetlf: 116 123.

Ikke sitt alene. Ta vare på hverandre».

Støre: Smerten som følger ved hans bortgang treffer mange

Ap-leder Jonas Gahr Støre skriver på sin FB-vegg at han tok nyheten om Behns bortgang tungt.

– Denne mørkeste delen av året er også tid for nærhetens sårbarhet. Den smerten som følger ved hans bortgang, treffer mange. Særlig går tankene til barna og den nærmeste familien, skriver Støre.

Behns bortgang har gjort dypt inntrykk på svært mange. Allerede 1. juledag på kvelden ble det lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen. Utover dagen 2. juledag strømmet det jevnt med folk til Slottsplassen. Mange ønsket å vise sin respekt og gi sin siste hilsen til forfatteren og kunstneren, som i drøyt 14 år var gift med prinsesse Märtha Louise.

I tillegg til blomster og lys var det flere håndskrevne hilsener som ble lagt ned ved Karl Johan-statuen. På ett av kortene står det «Kjære Ari. Takk for alt, du er en vakker sjel. Hvil i fred». På et annet står det: «Du var et lys i et grått land».