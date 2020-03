Koronakrisen: Setter inn Forsvaret for å kontrollere grensen

Det bekrefter både politidirektør Benedicte Bjørnland og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) overfor Aftenposten.

– Det vil bli innført strengere grensekontroll, og Forsvaret vil støtte gjennomføringen av dette. Det vil bli iverksatt så snart det lar seg gjennomføre, sier kommandérsersjant Elisabeth Eikeland ved FOH.

Utlendinger skal bortvises

Regjeringen har besluttet at utlendinger uten opphold i Norge skal bortvises på grensen for å redusere koronasmitte i befolkningen.

I tillegg skal de som ankommer Norge fra andre land, settes i karantene.

I første omgang har Øst politidistrikt og Innlandet politidistrikt lent seg på forsterkninger fra politiets utlendingsenhet (PU) og utrykningspolitiet (UP), men dette blir nå endret.

Men tirsdag ba Innlandet om hjelp fra Forsvaret.

Det betyr at Heimevernet kalles ut, og skal bistå tollvesenet med å følge trafikken over flere titalls grenseoverganger mellom Norge og Sverige.

Heiko Junge

Ifølge politidirektør Bjørnland er det foreløpig ikke aktuelt at Forsvaret overtar andre ordinære politioppgaver, som å opprettholde lov og orden eller kontrollere at befolkningen følger myndighetenes instrukser for å begrense koronasmitte.

– Det er ikke aktuelt nå å be Forsvaret eller Heimevernet om hjelp til ordensoppgaver, men enkelte politidistrikt har bedt og fått bistand fra Forsvaret til å gjennomføre grensekontroll, og meg bekjent er det Heimevernet som gjennomfører dette, sier hun.

Trolig første gang siden 1905

Ifølge sjefen for Heimevernsdistrikt 05, Semming Rusten, skal soldatene i første omgang ikke stå vakt ved grenseovergangene. De skal fylle inn med små patruljer i biler, og dekke opp der det er behov.

Tirsdag var områdesjef på Vinger ved Kongsvinger, Inge Langrekken, i møte med politiet for å få opplæring i hvordan oppdraget skal løses.

Ikke siden 1905, da vi løsrev oss fra Sverige, har norske soldater voktet grensen til nabolandet, ifølge professor Kjell Inge Bjerga ved Forsvarets høgskole.

Saken oppdateres.