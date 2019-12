VG: Halvparten av politifolk har fått trusler på fritiden

Én av to politifolk har opplevd å få trusler mot seg eller sin familie etter arbeidstid, viser en undersøkelse. En tredel har opplevd ubehagelige hendelser.

Undersøkelsen om private trusler mot politifolk er gjort av Politiets Fellesforbund på vegne av VG.

– Det er meget høye tall og veldig overraskende, sier leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund til avisen.

Litt over 3.500 medlemmer i politiforbundet har svart på undersøkelsen. Den viser at fire av ti er redde for at det skal skje noe med dem eller familien på fritiden på grunn av jobben.

Over halvparten svarer at de har fått trusler mot seg selv eller familien. Og én av tre har opplevd ubehagelige hendelser på fritiden knyttet til jobben, skiver VG.

Bolstad sier han har vært kjent med slike trusler og hendelser, men at han er bekymret over antallet.

– Jeg mener at hvis denne utviklingen får fortsette, er vi på grensen til å få et demokratisk problem. Vi risikerer at ansatte begynner å vurdere om de i det hele tatt kan bli i jobben, sier Bolstad. Han er også er urolig for hva det gjør med rekrutteringen til yrket.