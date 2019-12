Over 1.500 møtte opp på minnemarkering i Tromsø

Mange hundre hadde varslet at de ville møte opp for å minnes de fire som ble funnet i vannet utenfor Tromsø mandag ettermiddag.

Moren og to av barna er døde, mens den yngste datteren fortsatt er under intensiv behandling på Rikshospitalet.

Ifølge NRK møtte over 1.500 mennesker opp på Stortorget i Tromsø søndag ettermiddag for å vise sin støtte.

Blant dem som møtte opp, var Idris Mohammed, som er en venn av familien. Han holdt tale på markeringen.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Det er en trist og hjerteskjærende tragedie som har rystet oss i Tromsø og hele Norge. Det er en tragedie som har blitt større dag etter dag. Vi sender vår dypeste medfølelse til familien og pårørende, sa Mohammed i talen sin.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen sa at han satte pris på at så mange møtte opp på markeringen.

– Jeg setter pris på at byens befolkning viser omsorg. Og når så mange kommer og vil ta del i sorgen, det sier litt om rausheten til kommunen, sa ordføreren.

Øyvind Bakkeby Moe tok initiativ til arrangementet.

– Jeg kjente på behovet for å samles og kjenne på at dette betyr noe for samfunnet rundt. Vi er alle berørt av det. Vi bor i en liten by og må ta vare på absolutt alle, sa Moe til NRK før arrangementet startet søndag ettermiddag.