Eldoum forteller om et sammensveiset, lite sudansk miljø i Tromsø, hvor alle kjenner alle og er som en stor familie. Mange i miljøet kjenner familien som er rammet av to dødsfall, en drapsetterforskning og hvor to døtre ligger på sykehus med kritiske skader etter å ha blitt funnet livløse i vannet på Tromsøya mandag.

– Det er en kjempetrist nyhet. Og det er ingen som kan gjøre noe, sier han.

Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Barna lekte sammen

NTB møter Eldoum hjemme der han bor i Tromsø sammen med familien. De kom til byen for seks måneder siden.

Inne i stuen sitter kona og de tre barna hans, som han forteller at har lekt mye med barna i den rammede familien.

– De vet ingenting, sier han.

Og familien er usikre på hva de skal fortelle dem.

Barnefamiliene fra Sudan har pleid å møtes jevnlig til fester og tilstelninger. Også familien som er rammet av tragedien har deltatt der.

Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Støtter faren

Eldoum forteller at han ikke har spist eller sovet etter at han fikk vite om saken mandag kveld.

Tirsdag morgen var han og flere andre fra det sudanske miljøet på flyplassen og støttet faren i den rammede familien, forteller han.

Faren reiste til Oslo hvor døtrene på fire og halvannet år får behandling for livstruende skader på Rikshospitalet. Moren deres og datteren på seks døde på sykehus, og politiet har startet drapsetterforskning av moren.

Trodde alt var normalt

Flere i det sudanske miljøet NTB har snakket med, sier at de ikke har hørt noe om at familien hadde problemer på forhånd. Og at det som har skjedd kommer som et sjokk.

– Alle trodde alt var helt normalt, sier en sudansk mann bosatt i Tromsø som heter Ali til fornavn, men som ikke ønsker å bruke etternavnet.

Også han sier han var på flyplassen, og forteller at han har hatt kontakt med faren på telefon senest tirsdag formiddag.

Ali er usikker på hvor mange sudanere som bor i Tromsø, men anslår at de er mellom 30 og 50 personer.

– Det er mange her som kjente familien. De klarer ikke å si noe. Det sitter dypt i hjertet. Alle er så triste, sier han.