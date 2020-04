«Det er ikke mulig å vende tilbake til sommeren da du var 17.

Russetiden kan ikke spilles på repeat.»

Det sa helseminister Bent Høie i sin takk til de unge på mandagens pressekonferanse.

Ut fra reaksjonene i sosiale medier, ser det ut til at Høies tale treffer mange rett i hjertet:

«Viktige og velfortjente ord til våre flotte ungdommer og russ! Hilsen og takk fra mor til to❤️!»

«Vi voksne trenger å bli minnet på at for noen grupper i samfunnet er tiden her og nå, ikke bare utsett det til neste år!»

Venter til det er trygt å rulle

Russepresident for Oslo og Viken, Johann Rief, mener hilsenen fra helseministeren er velfortjent.

– Det var hyggelig, ass! Ikke bare russen, men all ungdom har vært ekstremt flinke til å følge tiltakene. Det har vært et par småfester her og der, men generelt har russen vært veldig flinke. Det var nok flere som tenkte at russen sikert kommer til å gjøre et eller annet galt, men jeg er glad vi har bevist det motsatte, sier Rief.

Russepresidenten mener det har vært lite oppmerksomhet rundt de unges innsats i koronakrisen. Han forteller at russestyret er i hyppig kontakt med både politi og helsemyndigheter og deler informasjon i sosiale medier.

– Vi har for eksempel en gruppechat med alle bussjefene i Osloområdet, og alle er med på at de skal stå stille til 16. juni, eller til det er trygt å rulle, sier Rief.

– Bruk russebuksen og vær stolt

I stedet for fester og rulling er det nå enten videofester på Zoom eller å møtes i grupper på fem i parken som gjelder. Rief sier de som har russebukse på, opplever både stygge blikk og positive tilbakemeldinger.

– Jeg vil oppfordre alle til å bruke russebuksen sin og være stolt av at de har vært så flinke som de har, sier Rief.

Mange av dem som kommenterer i sosiale medier er stolte mammaer. Det var også slik russepresidenten fikk høre Høies budskap til de unge.

– Jeg fulgte ikke med på selve pressekonferansen, men moren min sendte den til meg på Facebook. Det synes jeg var utrolig hyggelig, sier Rief.

– Ferdig med russetiden neste år

Edvard Botterli Udnæs er fylkesleder for Elevorganisasjonen i Oslo. Han er også russ i år, og er stolt av sine venner og medelever.

– Vi har vært superflinke. Selv om denne talen er skrevet på forhånd, er det fint at politikerne bruker tid på å henvende seg til og anerkjenne ungdommen, sier Udnæs.

Det er lett å kjenne seg igjen i helseministerens ord om at det ikke bare er å utsette sommerplanene sine til neste år, når man er 17 eller 18.

– Alt han sier er riktig. Jeg er for eksempel veldig glad jeg ikke kjøpte billetter til Landstreffet i Stavanger, som utsetter hele arrangementet for 2020-russen til mai neste år. Da er de fleste av oss ganske ferdige med russetiden, og man har vært ganske ferdig med videregående skole en god stund. Det er ikke like lett å utsette sånne ting, sier Udnæs.

– En uggen følelse

Udnæs tror likevel det aller vanskeligste med denne tiden har vært ikke å få være på skolen. Han er særlig bekymret for dem som har det vanskelig hjemme fra før.

– Det er vanskelig å være ung i lockdown, fordi det er en stor påkjenning for oss å miste den sosiale arenaen vår. Også for dem som kanskje ikke er så glade i det faglige, så er det der vi er vant til å være mesteparten av dagen, det er der vi har vennene våre, sier Udnæs.

Regjeringens mål er fortsatt at alle skoleelever skal tilbake på skolen før sommerferien.

– Vi vet ikke når vi kommer tilbake. Jeg kan ha hatt min siste dag på videregående på skolen. Det er en uggen følelse. Men jeg håper vi får komme tilbake, så vi ikke må ta vitnemålsutdelingen på Minecraft eller noe sånt, sier Udnæs.