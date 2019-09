Telefonene gløder ved dyreklinikkene i Oslo-området av engstelige eiere som har en hund som kaster opp eller har diaré. Foreløpig kan det også virke som smitten sprer seg.

Ved Anicura-klinikkene som først varslet om utbruddet er det fortsatt syv hunder som er døde. Veterinær Sasja Rygg sier nå at hun regner med at rundt 20 hunder er døde ved andre klinikker rundt i landet.

– Hvis det er tegn til blodig diaré eller oppkast hos en ellers frisk hund, ville jeg tatt kontakt med veterinær. Jeg ville ikke sett det an lenger enn et par timer, sier Rygg.

Les rådene fra veterinærkjeden Anicura lenger ned i saken.

NRK melder torsdag ettermiddag om at flere hundearrangementer er avlyst rundt om i landet. Blant annet er hundeløpet Vam Dogrun i Tønsberg avlyst.

Advarer hundeeiere i Oslo-området om dødelig sykdom

Samarbeider nå for å finne ut hva utbruddet kommer av

Akkurat nå jobber Veterinærinstituttet, Smådyrklinikken ved NMBU Veterinærhøgskolen, andre dyreklinikker og Mattilsynet på flere områder. De ønsker blant annet å finne ut om dødsfallene skyldes et utbrudd, det vil si at dyrene er blitt syke av samme smitte.

Noen av prøvene, blant annet på bakterier, tar dager eller uker å få svar på. Akkurat nå er tre hunder obdusert. De syv hundene som er døde er både jakthunder og andre raser av forskjellig alder.

Ann-Margaret Grøndahl, seksjonssjef i Mattilsynet for dyr på Romerike, Oslo, Asker og Bærum, er overrasket over at så mange hunder er blitt så syke på så kort tid. De fleste hundene er i Oslo-området, men andre syke hunder er blant annet undersøkt i Tønsbergområdet, på Tynset og i Trøndelag.

– Hva vet dere nå om årsaken?

– Vi har noen hurtigtester, blant annet på Parvovirus, men det ser ikke ut som om det er det. Funn etter obduksjonene viser store endringer i mage/tarm-kanalen til hundene, men vi vet ennå ikke årsaken.

– Har dere en beredskapsplan om dette blir en epidemi?

– Ja. Det blir kartlegging ved å se på hvert tilfelle, som vi gjør nå, innhente prøver og sammenligne, sier Grøndahl.

Hun støtter oppfordringen fra veterinærer om at hundeeiere nå bør begrense kontakten med andre dyr.

– Jeg ville luftet hunden litt mer kontrollert i tiden fremover, sier hun.

Mattilsynet antar at det er virus eller bakterier som er årsaken til at så mange hunder er blitt syke.

Avventer oppdatering fra Mattilsynet

Aftenposten har snakket med flere dyreklinikker i Osloområdet som forteller om en stor pågang av engstelige hundeeiere.

De avventer nå neste oppdatering fra Mattilsynet, som er ventet å komme i løpet av dagen.

Spesialist i sykdom på hund og katt, veterinær Kjetil Ueland ved Stabekk dyreklinikk, har en ti år gammel hund med symptomer på mage- og tarm inne på tredje dagen. Den ligger på drypp. Det vil si at den får væsketilførsel som er vanlig for å unngå dehydrering. Hunden får også antibiotika. Ueland kan ikke si om den har samme lidelse som hundene som har dødd.

– Vi har tatt prøver av absolutt alt, blod, avføring etc. og har sendt det videre.

– Det ser ut som den vil klare seg, da den nå tar til seg noe føde. Men den er virkelig syk, sier veterinæren.

– Hva tror du hundene kan være smittet av?

– Det er foreløpig umulig å vite. Men vi hadde en lignende situasjon på 1980-tallet. Den gangen var svaret et nytt virus, nemlig PARVO-viruset som det i dag vaksineres mot. Viruset fra kattepest muterte, det vil si at det endret seg og ble Parvoviruset som gikk på hunder. Noe lignende kan ha skjedd nå. Vi kan ha å gjøre med et nytt virus, et nytt agens som det heter, sier han.

Bjørge, Stein

Råd til hundeeiere

Anicura dyreklinikker har nå utformet råd til alle hundeeiere, som også baserer seg på en del av rådene fra Mattilsynet.

Begrens nærkontakt med andre hunder.

Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur.

Unngå at hunden snuser mye i grøften hvor andre hunder har vært.

Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager de nevnte symptomene hos din hund.

Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse.

Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses.

Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken.

Ikke all oppkast eller diaré er farlig

– Hvis en hund har diaré eller kaster opp, kan det komme litt blod eller lyserød farge, uten at dette trenger å være farlig eller livstruende. Det som er viktig er å se an hundens allmenntilstand og om det er en del blod. Dette sier fagansvarlig for Evidensia-klinikkene, Monica Heggelund.

Ingar Storfjell

Også Evidensiaklinikkene ringes nå ned av hundeeiere som lurer på om de bør oppsøke veterinær. Tall fra Evidensia viser at klinikkene hatt dobbelt så mange hunder med blodig oppkast og / eller diaré i august 2019 som i august 2018.

Ni slike pasienter reiser hjem fra Evidensia i dag. Også katteeiere bekymrer seg over utbruddet blant hunder.

– Kan katter også smittes?

– Det er ikke er noe som tyder på at katter er blitt syke av dette, sier Heggelund.

Slik unngår du at hunden tar med parasitter hjem fra ferie.