– Emma har sovet et par timer, mens jeg har slappet av i solen. Det er deilig å få en så fin stranddag i slutten av august når jeg er i permisjon. Nå venter vi på at pappaen og storesøsteren på tre år skal komme etter. Storesøsteren på 14 år hadde andre planer, forteller Skarnes.

Det som antagelig var årets siste hetebølge la seg som et varmelokk over Oslo tirsdag ettermiddag, og tusenvis av Oslobeboere søkte seg ut til strender og vann.

Tirsdag var det målt 26,8 grader på Blindern i Oslo, men Hordaland sikret ny varmerekord i Norge. «Aldri før har vi målt over 30 grader så sent på året noe sted i landet», rapporterte Meteorologisk institutt på Twitter.

– Etne i Hordaland er varmest, med en rekord på 30,4 grader, men mange steder har hatt fine temperaturer, sier vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen i Meteorologisk institutt.

Stein Bjørge

Tok middagen på stranden

De tre venninnene Hege Roald, Vibeke Larsen og Eldrid Roald Nilsen var også på Bygdøy sjøbad tirsdag ettermiddag. De dro rett fra jobb, med solstoler og takeaway-mat, for å kunne tilbringe så mye av ettermiddagen som mulig på stranden.

– Vi bestemte oss for å dra på stranden i dag da vi så værmeldingen søndag. Vi skjønte at dette mest sannsynlig er siste mulighet for å få en deilig stranddag før høsten setter inn, sier Eldrid Roald Nilsen.

Stein Bjørge

Også Torgeir Løvmo hadde funnet veien til Bygdøy med Lara (1) denne varme tirsdagen. Lara koste seg i vannet, mens pappa holdt henne, men skrek høylytt da Aftenpostens fotograf begynte å ta bilder.

– Jeg har pappaperm og kom hit i 13-tiden. Vi har badet litt og kost oss, forteller Løvmo. Like etter kom Laras mamma, Guro Wadd, fra jobb for å nyte sol og strand med familien.

Stein Bjørge

Nedbør og kjøligere temperaturer fremover

Meteorolog Ingrid Bentsen forteller at på mange steder har temperaturmåleren gått over 25 grader. Ifølge meteorologen har også Møre og Romsdal og Trøndelag hatt godt vær, med 29,2 grader på det varmeste i Møre og Romsdal, og 29,1 grader i Trøndelag.

– Tirsdag er den siste veldig fine dagen for hele Sør-Norge, sier Bentzen.

Dagene som kommer blir preget av nedbør og kjøligere temperaturer.

– Ut på dagen onsdag vil det komme nedbør over store deler av Sør-Norge, og temperaturene synker ned til rundt 20 grader, sier meteorologen.

Stein Bjørge

– Fint i nord de neste dagene

Det er likevel større sjanser for fint vær lenger nord i landet.

– Der det blir nedbør i sør, blir det etter hvert fint vær i nord i morgen. Nord-Norge er værvinnerne de neste dagene, sier Bentzen.

Hun opplyser om at Nordland vil få opp mot 25 grader og sol, og at dette er oppnåelig også for Troms og Finnmark.

– Dit må man reise hvis man vil ha sommertemperatur, sier Bentsen.

Men varmen blir ikke lenge:

– Onsdag og torsdag blir varmest, deretter går temperaturen nedover der også, sier hun.

Bentsen forteller at temperaturen vil holde seg på 20 grader i Sør-Norge frem mot helgen, men at det deretter vil bli vekslende vær med nedbør over hele landet.