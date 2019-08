Anja Dalgaard-Nielsen skal lede politiets evaluering av moskéangrepet i Bærum

Dalgaard-Nielsen er forsker i emnene terrorisme, terrorbekjempelse, ledelse og strategi, og er leder for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet i Danmark. Hun er også professor II ved forskningssenteret SEROS på UiS i Norge.

– Viktig å høste erfaring

Målet med evalueringen er å vurdere alle sider ved oppdraget, både hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre. Evalueringen omfatter både tipshåndtering, trusselvurdering og operativ innsats.

– Det er viktig at andre enn oss selv gjennomgår dette oppdraget, for å høste erfaring som kan benyttes i det videre arbeid mot terror og alvorlige hendelser, sier PST-sjef Hans-Sverre Sjøvold i en pressemelding.

Utvalget som Dalgaard-Nielsen skal lede, skal levere sin rapport seks måneder etter oppstart. Oppstart vil skje avhengig av nødvendige sikkerhetsklareringer.

Ble terrorforsker etter 11. september 2001

Anja Dahlgaard-Nielsen har selv opplevd terror på nært hold. 11. september 2001 var hun i Washington DC. Hun satt på John Hopkins University School of Advanced International Studies, der hun jobbet med sin doktorgrad, da folk begynte å løpe forvirret rundt i gangene. Plutselig fikk alle beskjed over høyttaleranlegget om å forlate skolen. Med en gang. Dette var før internettets tid, så ingen hadde fått med seg angrepene på World Trade Center og Pentagon.

– Det var først dagen etter det gikk opp for meg hva som egentlig hadde skjedd, og at det ikke bare var et underlig mareritt, fortalte forskeren i et intervju med magasinet Femina.dk.

– Gatene var mennesketomme. Det kjørte ingen biler, og himmelen der det pleide å være fullt av fly, var helt tom. Jeg kunne fortsatt se røyk fra Pentagon sive opp i luften, beskrev hun i intervjuet.

Opplevelsene satte dype spor og ble den faglige drivkraften som førte henne til en karriere som internasjonal anerkjent terrorforsker.