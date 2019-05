Flyselskapene venter dårlig sommersesong

SAS offentliggjorde tirsdag sin kvartalsrapport der selskapet beregner at flygerstreiken i april kostet selskapet 650 millioner svenske kroner.

Selskapet har likevel ingen planer om å senke billettprisene for å lokke til seg kunder igjen, trass i at prognosene for trafikken til Sør-Europa i sommersesongen er svært negative, skriver E24.

SAS kan likevel tvinges til å senke prisene fordi de dårlige prognosene allerede fører til at flere flyselskaper har begynt å føre det konsernsjef Rickard Gustafson kaller aggressive kampanjer.

– Dette kan vi ikke lukke øynene for, og vi må tilpasse oss, sier han.

Økte drivstoffpriser og en svak svensk krone kommer på toppen av et lavere salg og utgjør et press som ikke bare SAS, men også andre flyselskaper merker.