Gjein har fredag orientert landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) om at han fratrer sin stilling.

– Den siste uken har Mattilsynets troverdighet som tilsynsmyndighet blitt trukket i tvil i forbindelse med tilsyn hos en pelsdyrbonde i Rogaland. Mattilsynets troverdighet står og faller på at samfunnet har tillit til at tilsyn, veiledning og saksbehandling utføres på en korrekt måte. På bakgrunn av denne situasjonen finner jeg det riktig å fratre min stilling, slik at andre kan lede Mattilsynets viktige arbeid videre, sier Harald Gjein.

Saken ble avslørt i NRK og Stavanger Aftenblad 19. mai.

Landbruks- og matdepartementet vil utnevne en fungerende administrerende direktør.

Regiondirektøren i region sør og vest, samt to ledere ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord trer midlertidig tilbake fra sine lederroller mens pågående interne undersøkelser fortsetter.

Som Stavanger Aftenblad tidligere har skrevet, henla politiet i februar en anmeldelse fra pelsdyrbonden, som driver med mink i Sandnes. Minkbonden hadde inspeksjon fra Mattilsynet og fikk en rapport som meldte om uforsvarlig dyrehold. Rapporten var derimot full av feil og Mattilsynet valgte å trekke den tilbake. I desember leverte minkbonden en anmeldelse til politiet. I anmeldelsen hevder minkbondens advokat, Arvid Sjødin, at Mattilsynet med sin rapport har forklart seg falskt om forholdene på gården.

Anmeldelsen ble henlagt av politiet i februar. Denne avgjørelsen ble påklaget av minkbonden og sendt videre til statsadvokaten for klagebehandling. Politiet skrev da en innstilling der de anmodet om at saken burde forbli henlagt.

Fredrik Refvem

Politiinspektør Sigve Espeland i Sør-Vest Politidistrikt opplyste mandag ettermiddag til Aftenbladet at politiet nå har endret mening i saken. Espeland har derfor kontaktet statsadvokaten og opplyst om at politiet ønsker at saken etterforskes likevel.

Det er statsadvokaten som skal avgjøre om saken skal henlegges eller etterforskes. Etter å ha lest både saken og reaksjonene i media, har inspektør Espeland ombestemt seg.

– Jeg har nok tenkt litt for snevert i utgangspunktet. Mattilsynet er et kontrollorgan som folk skal ha tillit til. Det er viktig å finne ut hva som gikk galt og hva feilen kom av i et forebyggende perspektiv, sier Espeland.