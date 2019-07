Fritidsbåt brant gjennom hele natten på Tjøme

Personene om bord ringte selv politiet og varslet om brannen ved 22.30-tiden mandag. Båten lå ved Havna hotell på Tjøme da brannen brøt ut. Båten ble slept ut fra havna for å hindre at brannen spredte seg til andre båter. Fartøyet er en 52 fots fritidsbåt, ifølgeNRK.

– Brannvesenet fikk etter hvert kontroll på flammene, men brannen blusset opp igjen flere ganger i løpet av natten, sier oppdragsleder Jan Tore Gregersen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det tok rundt ni timer fra brannen oppsto til den var slukket ved 7.30-tiden tirsdag.

Vestfold Interkommunale Brannvesen

– På et tidspunkt gikk det hull på dieseltanken. Vi vurderte da at det var bedre at dieselen og båten brant enn at dieselen gikk i vannet. Da brannen var slukket, ble havaristen sikret med lenser, sier brannmester Trond M. Abrahamsen i Vestfold interkommunale brannvesen.

Årsaken til brannen er ikke kjent. Når båten er blitt kald, vil politiet undersøke den i samarbeid med brannvesenet.

Ingen av de ni som befant seg om bord, ble skadd i brannen. Båten er totalskadd, opplyser politiet.