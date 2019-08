AUF-lederen vil fjerne statsstøtten til Human Rights Service

– Det er ikke snakk om innvandringskritikk, for det må vi tåle. Det er snakk om den fremmedfiendtlige måten man beskriver muslimer. Derfor mener vi at det er på tide å kutte, sier Libak til VG.

Støtten til Human Rights Service (HRS) i statsbudsjettet 2019 var først kuttet ut. Men etter en intern strid i regjeringen endte organisasjonen opp med en halv million kroner.

– Vi må diskutere alt vi kan gjøre for å få bukt med hatet. En av tingene vi i hvert fall kan gjøre er å kutte støtten til HRS. Det har vi diskutert i flere omganger, og det vil vise tydelig fra regjeringens side at dette er en organisasjon som ikke vil få statlige penger, mener hun.

Tor Stenersen

– Tar opp problemer av godhet

HRS driver blant annet det innvandrings- og islamkritiske nettstedet rights.no.

– Dette er et spørsmål vi behandler i budsjettet, så jeg har ingen kommentar til det, svarer statsminister Erna Solberg til VG.

Rita Karlsen, daglig leder i HRS, kaller uttalelsen et politisk spill.

– Det er kjempetrist fordi det vi har holdt på med i 20 år er å ta opp de problematiske sidene ved innvandring. Det har vi gjort av godhet for et velfungerende flerkulturelt samfunn, sier Karlsen og tilføyer at organisasjonen tar fullstendig avstand fra vold.