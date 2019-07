Fritidsbåt i full fyr. To personer hentet med helikopter.

Hovedredningssentralen (HRS) måtte lørdag kveld rykke ut med helikopter for å plukke opp to personer i nød utenfor Vigdel i Sola på Vestlandet. De to befant seg i en fritidsbåt som begynte å brenne.

– Vi fikk først en melding via kystradioen, i tillegg var det et helikopter fra Nordsjøen, på vei mot Sola, som observerte båten som brant og meldte fra til tårnet, melder Edvard Middelthon, redningsleder i Hovedredningssentralen.

– Båten skal ha vært i full fyr og over 500 meter fra land, forteller Middelthon.

Ronny Hjertås

De to i båten skal ha kommet seg over i en gummijolle, før de ble reddet opp av helikopteret.

Ifølge HRS skal det ikke være snakk om personskader.

Rogaland Brann og Redning IKS slukket restene av den utbrente båten. Det skal dreie seg om en 32 fots plastbåt.

To personer ble reddet opp etter båtbrannen. Se video av redningsaksjonen:

Slavisa Stojkovic

Slavisa Stojkovic