Det begynner å bli tynt i rekkene hos flere leverandører. Mange butikker i Oslo er tomme.

– Å gud, ekstremt mange! Jeg har ikke tall på hvor mange vi har solgt, sier Helene Fredheim, selger på Elkjøp, da Aftenposten spør hvor mange vifter de har solgt de siste dagene.

I løpet av den drøye timen Aftenposten var på besøk på Elkjøp Megastore på Ullevål i Oslo, gikk antallet vifter på lager fra 20 til bare fire gjenværende.

Kommunikasjonssjef i Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly, sier de har vært bedre forberedt i år enn tidligere og har følgelig fortsatt vifter igjen på hovedlageret for dem som er sent ute.

– Men det har mildt sagt gått en del vifter i det siste, sier Bergly.

Elkjøp har fortsatt «flere tusen vifter» av forskjellige sorter igjen på hovedlageret, men beholdningen varierer fra butikk til butikk.

Clas Ohlson «så godt som tomme»

– Vi er mer eller mindre tomme for vifter i Norge og på nettet. Salget har skutt veldig fart den siste uken med varmen, sier Kine Dreyer, presseansvarlig i Clas Ohlson.

Dreyer sier de var veldig spente med tanke på fjorårets sommer, da det var viftekrise i hele Norge på grunn av ekstremvarmen.

– Vi tok derfor inn flere vifter i år enn i fjor, men vi er likevel tomme.

Basert på salgstallene ser hun en tendens til at det var en gruppe mennesker som lærte etter fjorårets sommer.

– I år så vi en «peak» i mai til tross for at det ikke var varmt, noe som trolig skyldes at folk lærte etter fjorårets sommer og ville skaffe seg en vifte tidlig. Så dabbet det av før det kom en høy økning forrige uke. Nå er vi så godt som tomme, sier Dreyer, som selv kjøpte vifte i april, klok av skade etter å ha lett desperat etter et kjølende apparat da det var tomt i fjor.

Power får inn nye

Elkjøp og Power er de to største aktørene i Norge. Også Power har vifter og luftkjølingsanlegg igjen. Produktsjef for småelektrisk hos Power, Snorre Berg-Domaas kan beroe kunder som er sent ute med at de har innkommende leveranser til lagrene.

– Så selv om utvalget vil være noe begrenset i enkelte av våre varehus denne mandagsmorgenen, så kommer det påfyll allerede i løpet av dagen og morgendagen, sier Berg-Domaas.

Han sier de har opplevd stor vekst i salget av vifter og luftkjølingsanlegg, selv sammenlignet med rekordåret 2018.

Kjøligere vær i vente på Østlandet

Etter hetebølgen som har veltet inn over hele Norge den siste uken, blir det nå mildere temperaturer på Østlandet.

– Det er siste dag i dag hvor det blir denne veldige varmen. Så blir det betydelig kaldere i løpet av morgendagen. Det blir varmere mot helgen igjen, men ikke denne tropevarmen, sier vakthavende meteorolog, Siri Wiberg, ved Meteorologisk institutt.

Wiberg sier at det også vil bli mer ustabilt vær fremover med torden og kraftige regnbyger, spesielt tirsdag.

– Modellene våre har noen ganske kraftige byger spesielt i Agder og Telemark i morgen, men også resten av Østlandet. Det er også muligheter for torden, sier Wiberg.