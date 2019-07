Reddet seg ut fra enebolig i full fyr på Sotra

Brannen ble meldt klokken 22.03 torsdag kveld. Alle nødetater ble sendt til stedet, skriver bt.no.

– De melder om full fyr. Det er snakk om en enebolig og det ligger flere hus i nærheten, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt like etter at alarmen gikk.

Huset ligger i Skålevik på Sotra.

«Større brann»

Klokken 22.22 melder brannvesenet at det er snakk om en «større brann med spredning».

Mannskap fra Laksevåg og hovedstasjonen i Bergen er også kalt ut, skriver de på Twitter.

– Brannen startet i en enebolig og har spredt seg til nabohuset. Alle har kommet seg ut og brannvesenet jobber på spreng på stedet, sier vaktkommandør Peter Nordgreen ved 110-sentralen til BT klokken 22.30.

– Det er flere hus som ligger tett i tett, så det er fortsatt spredningsfare.

«En person som har fått i seg noe røyk. Pr. nå ikke noe behov for evakuering av nærliggende hus», skriver politiet på Twitter 22.35.

– Hørte flere smell

Irene Rostrup Eriksen bor like ved huset som begynte å brenne torsdag kveld. Hun hørte først at det var en alarm som gikk.

– Vi hørte også flere smell og lyden av vinduer som knuste. Da vi gikk ut, så vi nabohuset stå i full fyr. Det er bare helt forferdelig, sier nabo Irene Rostrup Eriksen til BT.

Politiet like før klokken 23 at de har evakuert beboere fra tre hus som ligger ved eneboligen der brannen startet.

Ved 23-tiden er brannen fremdeles ikke under kontroll.

– Det ble først meldt at brannen hadde spredt seg til nærliggende enebolig. Det viser seg ikke å stemme, etter våre siste rapporter. Men flere hus i nærheten er evakuert, sier Nordgreen i brannvesenet.

Reddet seg ut

Tre personer var i eneboligen da det begynte å brenne, ifølge innsatsleder Jan Gaute Haug fra Øygarden brann og redning.

Ingen av dem skal være fysisk skadet.

I eneboligen er det en utleieleilighet hvor det skal ha vært to personer og i hoveddelen var det en far som var hjemme.

Resten av familien hans skal være bortreist.

– Brannen er slukket utvendig, men det ulmer fortsatt i takkonstruksjonen.

– Vi liker ikke å si at vi har full kontroll før det er helt slukket, men vi tror vi kommer til å få kontroll på det nå, sa Haug ved 23.30-tiden.

Han opplyste at det ikke lenger er fare for at brannen skal spre seg.