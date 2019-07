Beredskapen økes som følge av stor skogbrannfare i Nord-Norge

– Det har lenge vært finvær i hele Nord-Norge som gjør at det blir så tørt. Med brannen i Alta i går ser vi at vi må øke beredskapen, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NRK.

Mandag ettermiddag rykket nødetatene ut til skogbrannen ved Opgårdvannet utenfor Alta sentrum. Sterk vind gjorde at brannen spredte seg og vanskeliggjorde slukningsarbeidet. Et brannhelikopter kom til stedet ved 17-tiden, og bidro til at brannen raskt kom under kontroll.

Det nye helikopteret DSB setter inn nå, vil bli plassert i Tromsø. I tillegg står et skogbrannhelikopter allerede i beredskap i Sandefjord.

– Vi følger situasjonen veldig tett, og med det nye helikopteret kan vi raskt bidra, uansett hvor det måtte skje noe, sier Daae.