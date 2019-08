Märtha Louise slutter å bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng

I en post på Instagram skriver hun onsdag ettermiddag at hun fra nå kun skal bruke navnet Märtha Louise i kommersiell sammenheng.

«Det at jeg brukte prinsesse i tittelen på min turné, har jeg sagt tidligere at jeg er veldig lei meg for, og det står jeg fortsatt ved. Det var et feiltrinn og jeg skjønner at det provoserer når prinsessetittelen blir brukt på denne måten» skriver hun.

Märtha Louise fikk i vår kraftig kritikk for å bruke prinsessetittelen sin i markedsføringen av foredragsturneen «Prinsessen og sjamanen» sammen med kjæresten Durek Verrett.

Avisen Fædrelandsvennen skrev på lederplass at hun burde si fra seg prinsessetittelen, noe prinsessen avviste i et intervju med God Morgen Norge at det var aktuelt å gjøre.

– Jeg er en del av familien, og sånn vil det alltid være. Men jeg forstår kritikken, og jeg forstår at det kan være utfordrende å akseptere meg for den jeg er, sa hun da.

Samtaler med familien

Kong Harald har tidligere sagt at kongehuset er i dialog med Märtha Louise om bruken av prinsessetittelen i kommersiell sammenheng, og at de skulle forsøke å finne en løsning. Også kronprins Haakon sa at han ønsket å gå i dialog med søsteren om bruken av prinsessetittelen.

«Diskusjonene er noe jeg har tatt seriøst, og i samarbeid med min familie har vi funnet ut at det er best at vi gjør noen endringer,» skriver Märtha Louise.

Hun sier familien har kommet frem til at hun bruker prinsessetittelen når hun representerer Kongehuset og på offisielle oppdrag i inn- og utland.

«Jeg skal fra nå av ikke bruke min prinsessetittel i kommersiell sammenheng. Det vil si at jeg i alle kommersielle sammenhenger, bruker kun Märtha Louise,» skriver hun videre.

Lang debatt

Slottet bekrefter opplysningene i en kort melding på sine hjemmesider.

«Prinsesse Märtha Louise har i samråd med sin familie besluttet at hun fra nå ikke vil bruke prinsessetittelen i sin næringsvirksomhet. Prinsessen vil fortsatt bruke sin tittel når hun representerer Kongehuset og i privat sammenheng, men vil bruke sitt navn (Märtha Louise) når hun driver inntektsbringende virksomhet,» heter det i meldingen.

– Utover denne meldingen har vi ingen kommentarer, sier Guri Varpe, Slottets kommunikasjonssjef.

Det var i 2002 at prinsesse Märtha Louise ikke lenger skulle tituleres som Hennes Kongelige Høyhet.

Årsaken var at hun allerede da hadde startet sin næringsvirksomhet, og Slottet ønsket å skape en større avstand mellom kongehuset og hennes virksomhet. Den beslutningen la, ifølge Slottet, til rette for at prinsessen kunne gå ut i arbeidslivet og drive egen næringsvirksomhet. Som følge av dette, har ikke prinsessen mottatt apanasje, og hun har også de siste årene påtatt seg færre offisielle oppgaver.

Prinsesse Märtha Louise har tre døtre med sin fraskilte mann, Ari Behn. I mai i år ble det kjent at hun har fått seg en ny kjæreste, den selvutnevnte sjaman, Durek Verrett.

«Jeg er så stolt av deg, baby. Du er en så sterk kvinne», skriver kjæresten Durek Verrett i kommentarfeltet under instagramposten som Märtha publiserte i formiddag.

Denne saken oppdateres.