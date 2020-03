Forskere søker deltagere: Hva skjer med dere som er pålagt karantene?

Tusenvis av nordmenn sitter nå i egne hjem med strenge restriksjoner. De får ikke treffe andre mennesker, og oppfordres til ikke å gå ut.

Fordi dette ikke har skjedd i landet i nyere tid, ønsker forskere ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo å inkludere så mange som mulig i en studie. Målet er å finne ut hva som egentlig skjer når man holdes karantene i eget hjem.

I tillegg ønsker forskerne å undersøke hvordan symptomene er og utvikler seg hos pasienter med det nye koronaviruset utenfor sykehus.

Fakta: Hjemmekarantene Hjemmekarantene gjelder for personer som ikke er syke, men har en kjent mulig eksponering: Nærkontakt til person som har fått påvist covid-19: Her er FHIs Definisjon av nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19

Personer som har vært i land som omfattes av karantenebestemmelsene. Dette beskrives mer detaljert her: Smittevernråd ved reise. Kilde: FHI

Ber deg skrive dagbok

– Det vil si ca. 95 prosent av dem som får koronasykdom, sier en av forskerne, Guro Haugen Fossum.

Nå ønsker hun og de andre forskerne å komme i kontakt med så mange smittede som mulig slik at deltagerne i studien kan begynne å føre en slags dagbok over symptomer.

Forskerne vil gjøre registreringer i hele april og hele mai, og følge med på svarene som kommer inn.

Så snart de har 150 personer i hver gruppe (smittet og i karantene) begynner de med midlertidige analyser underveis.

Tror ca. 13 000 er smittet

Det finnes flere forskningsresultater om sykdommer blant annet fra Wuhan i Kina, men de fleste handler om pasienter som hadde alvorlig sykdom og ble lagt inn på sykehus.

– Vi ønsker å undersøke hvilke symptomer og plager som preger dere som har mild sykdom og er hjemme. Vi ønsker også å undersøke hvordan dere ser på egen situasjon og på hjelpen dere har fått, sier Haugen Fossum.

Professor Jørund Straand opplyser at deltagelse i CovidNor-studien er helt frivillig, og at forskerne ikke vil drive oppsøkende pasientvirksomhet.

– Ifølge Folkehelseinstituttet var det mandag et sted mellom ca. 7000 og 23 000 smittede i Norge. Vi tror fasiten ligger et sted i midten, rundt 13 000, men tallene er svært usikre. Mange som er vært utsatt for smitte befinner seg i karantene. Vi har som målsetting at minst 200 av dem som blir med på CovidNor-undersøkelsen, skal ha testet positivt på covid-19 viruset, sier Straand.

Slik vil studien foregå:

Pasientene fyller ut en elektronisk dagbok

Forskerne følger symptomutviklingen dag for dag så lenge man er i karantene eller er syk.

Det elektroniske spørreskjemaet er enkelt å fylle ut.

Fakta: Tiltak ved hjemmekarantene Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nær kontakt med andre. Det betyr å: ikke gå på jobb eller skole

unngå lengre reiser innenlands, eller reise utenlands

ikke ta offentlig transport

unngå steder der man lett kommer nær andre

som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan personen gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek men må sørge for holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1–2 meter) til andre og unngå kø.

være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal personen holde seg hjemme

Bare forskerne har tilgang til svarene

Skjemaet finnes på nettsiden COVIDNOR.NO.

– Resultatene fra studien vil kunne bidra til en bedre håndtering både av denne epidemien og av eventuelle senere epidemier, sier Jørund Straand.

De som deltar i studien må oppgi personnummer i spørreskjemaet.