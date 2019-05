Temaet sovevogner har lenge ligget i dvale. Det ble det brått slutt på da kunde og jernbaneentusiast Gro Lillebø skrev til Vy (tidligere NSB) og lurte på om de ikke kunne øke sovevogntilbudet.

Vy svarte med å gi en kort innføring i hvor mange institusjoner som nå har ansvar for tilbud og togmateriell, før de konkluderte med at det var lite de kunne gjøre.

Mandag fikk Vy en klar korreks fra samferdselsminister Jon Georg Dale.

«Vy kan på markedsmessige vilkår kjøpe alle sovevogner de trenger, og drifte disse. Om de heller vil leie tog fra et annet selskap så kan de også gjøre det», skrev Dale på Twitter.

Lett å forstå at folk reagerer på dette svaret. Heldigvis er svaret både misvisande og feil. Vy kan på marknadsmessige vilkår kjøpe alle sovevogner dei treng, og drifte disse. Om dei heller vil leige tog fra eit anna selskap kam dei også gjere det. https://t.co/dvWkhODeVm — Jon Georg Dale (@jongdale) May 6, 2019

Men kjenner dagens jernbaneaktører faktisk sine egne roller? Svaret må bli «Tja», etter en runde Aftenposten har tatt i sovevogn-saken.

Fakta: Fem aktører involvert i togtilbud- og materiell Spesialsykepleier Gro Lillebø spurte Vy om de ikke kunne skaffe flere sovevogner. Svaret, der Vy opplyste at de ikke lenger var i posisjon til å gjøre det, gir en kort innføring i hvordan dagens norske jernbane er organisert: «Jernbanedirektoratet har det overordnede ansvaret for jernbanetilbudet. De bestiller togkapasitet hos Norske tog AS som igjen kjøper lokomotiv og vogner av togprodusenter. Togavganger bestiller Jernbanedirektoratet i dag hos Vy som deretter bestiller avgangstider hos Bane Nor og leier tog av Norske tog.» «Vi leier i dag alle sovevognene Norske tog har», skrev Vy, og: «Pr. i dag har ikke Jernbanedirektoratet eller Norske Tog AS planer om å kjøpe nye sovevogner, og våre nattogavganger vil derfor ha dagens kapasitet i overskuelig fremtid ... Men vi vil kjøre togene dersom de bestilles». Jernbanedirektoratet er for øvrig underlagt Samferdselsdepartementet, som også eier Norske tog AS, Vy og Bane Nor.

Sveinung Berg Bentzrød

Togsjefen gir Vy rett:

Øystein Risan er administrerende direktør for Norske tog AS, som ifølge jernbanereformen skal håndtere togene som går på norske linjer, og som har varslet at Norge kan komme til å trenge 700 nye tog.

– Til nå har det vært slik vi har ansvaret for alt materiell på norske linjer, og vi leier ut dette til togselskapene. Dette prinsippet gjelder også for Jernbanepakke 1, (Sørlandsbanen) og pakke 2, (Nordlandsbanen og Dovrebanen), sier Risan.

Signe Dons

Jernbanedirektøren gir statsråden rett:

Kirsti Slotsvik, sjef for Jernbaneverket, mener på sin side at samferdselsministeren har rett.

Dette uten at hun på stående fot kan si akkurat hvilken tekst i jernbanereformen som gir ham dekning.

– Det viktige er at det ikke er noen absolutter her. I utgangspunktet kan selskapene som kjører tog i Norge kjøpe eller leie materiell for å kunne kjøre mer tog enn staten har bestilt og betaler for. Spørsmålet er om det er lønnsomt, sier Slotsvik til Aftenposten.

Hun opplyser at staten i dag gir 30 millioner i årlig støtte til å kjøre sovevogner på Dovrebanen til Trondheim, 32 millioner til Bergensbanen og 76 til Nordlandsbanen.

– I dag går dagtogene til Bergen i pluss. Men det er neppe lønnsomt å øke sovevogntilbudet. Det er nok det Vy har vurdert, sier Slotsvik.

– Men hvorfor sier sjefen for Norske Tog at alle skal leie hos dem, også dem som vinner jernbanekonkurranser om norske strekninger?

– Hvis man skal følge ordlyden i reformen skal man be Norske tog om å få leie materiell. Dette fordi det er denne løsningen som gir optimal drift. Men dette er altså ikke et absolutt, sier Slotsvik.

Morten Uglum

Jon Georg Dale: – Vy skulle gitt dette svaret

Samferdselsministeren fastholder at hans versjon er korrekt.

– I de tilfellene der vi kjøper togtjenester er det Norske Tog som eier togene. I de to første konkurransepakkene skal også selskapene leie tog av Norske Tog. Men dette hindrer ikke at selskapene på kommersielt grunnlag kan skaffe seg annet materiell, for å heve tilbudet ytterligere, sier Dale.

– Det var det Vy skulle svart kunden, sier han.

– Folk har mye moro med dette i sosiale medier for tiden. Er fordelingen av oppgaver blitt så komplisert at aktørene i den nye jernbaneorganisasjonen ikke selv forstår den?

– Svaret er åpenbart nei. Jeg er helt sikker på at Vy kjenner sine muligheter, sier Dale.

Vy: Vi støttet oss på Dale selv

Ifølge konserndirektør for Vy tog, Arne Fosen, var det samferdselsministeren selv som la grunnlaget for svaret til Gro Lillebø.

Fosen viser til at Dale sa følgende i Stortinget i februar i år:

«Norske tog AS disponerer totalt 20 sovevogner...Det er ikke mulig å utvide sovevogntilbudet uten å skaffe flere vogner. Dette vil være en prosess som tar tid. Markedet for å leie inn sovevogner fra andre jernbaneselskaper er avgrenset, og Jernbanedirektoratet vurderer at det ikke er et passende alternativ på det nåværende tidspunkt».

Ifølge Fosen er det uforutsigbarheten rundt hvilke langdistanseruter Vy i fremtiden får kjøre som gjør det uaktuelt å skaffe flere sovevogner nå.