(Bergens Tidende): I bakken på vei opp mot Ulriken, det høyeste av de syv byfjellene som omkranser Bergen sentrim, kan du få øye på mer enn bare overskyet himmel hvis du ser opp.

Noen har nemlig plukket bæsjeposer hundeeiere har kastet fra seg på veien, og hengt dem på en tråd over veien, skriver Bergens Tidende.

Flere forbipasserende reagerer også på den noe uvanlige veidekorasjonen.

– Skikkelig ekkelt

Kirsten Melkevik og datteren Sofie var ikke begeistret for synet som møtte dem på veien ned fra Ulriken.

– Dette er skikkelig ekkelt! sier Kirsten Melkevik og datteren Sofie.

Eirik Brekke, BT

De må stoppe og ta et bilde av snoren med bæsjeposene.

– De er i ferd med å gå i oppløsning, det er ubehagelig å gå under, sier de.

– Forstår irritasjonen

Turgåer Trine Søilen håper at posene blir tatt ned før de går i oppløsning.

– Samtidig forstår jeg at folk blir irritert på posene som ligger i naturen, sier Søilen, som lørdag er ute på en tur med hunden Buster.

Hun er overrasket over antallet poser som har blitt hengt opp, og legger til at hun alltid er påpasselig med å ta med seg posene selv.

– De som har hengt opp posene har jo funnet sjokkerende mange, sier Søilen.

Eirik Brekke, BT

– Ta med deg posene

André M. Pedersen, informasjonsleder og redaktør i Bergen og Hordaland turforening, er overrasket over bæsjeposene.

– Det eneste man skal etterlate seg etter en tur er sine egne spor. Det betyr at all form for søppel og liknende skal tas med. Dette inkluderer bæsjeposer, sier han.

Pedersen understreker at det skal være like hyggelig å gå tur for personen som går etter deg også.

– Vi i turlaget synes det er bra at folk bruker byfjellene. Vi oppfordrer folk til å helst gå på veier og stier utenom hovedveiene, slik at det blir så lite trafikk som mulig.